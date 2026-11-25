Collinas diventa sempre più digitale. Il comune della Marmilla ha attivato i suoi nuovi canali istituzionali: da oggi i cittadini possono seguire l'amministrazione su Facebook e Instagram e ricevere gli aggiornamenti anche su un canale WhatsApp. Sui nuovi canali usciranno avvisi di servizio, notizie sull'attività comunale e gli appuntamenti della comunità, insieme a immagini e informazioni dal territorio. L'obiettivo, spiegano dal Comune, è «rendere le comunicazioni istituzionali più facili da trovare e da comprendere per tutti i nostri cittadini».

Collinas, dunque, si dota di un'infrastruttura informativa al passo con i tempi. Il paese, ricco di storia, che in passato si chiamava Forru, nel 1863 cambiò la sua denominazione in Collinas per iniziativa ddell'illustre Giovanni Battista Tuveri, giurista, filosofo e parlamentare, che allora guidava la comunità come sindaco. La scelta serviva a porre fine alla confusione con il vicino centro di Villanovaforru, sopratutto per i disagi che venivano a crearsi nella consegna della posta, con il nuovo nome che si ispirava ai rilievi attorno al paese. Più di centocinquant'anni dopo, Collinas torna a occuparsi del modo in cui comunica. Allora si trattava di farsi riconoscere senza equivoci sulle lettere; oggi l'obiettivo è arrivare in modo diretto, e a portata di clic, agli smartphone dei suoi cittadini.

I canali si trovano su Facebook (facebook.com/comune.collinas) e su Instagram (instagram.com/comune.collinas). Il canale WhatsApp si raggiunge dal link pubblicato sulle pagine social del Comune.

Giovanni G. Scanu