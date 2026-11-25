Un investimento da 150mila euro per migliorare la sicurezza e le condizioni della viabilità urbana. La giunta comunale di Pauli Arbarei, guidata dal sindaco Antonio Sanna, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza di alcuni tratti delle strade cittadine, con deliberazione del 25 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). L'intervento nasce dalla necessità di risanare le parti della rete stradale che presentano criticità, attraverso lavori di manutenzione straordinaria che potranno comprendere il rifacimento totale o parziale dell'asfalto, la fresatura e la ricostruzione degli strati di base e di fondazione. L'obiettivo è migliorare la percorribilità delle strade urbane e garantire condizioni di maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni.

Il progetto prevede un quadro economico complessivo di 150mila euro. L'approvazione del progetto rappresenta un passaggio necessario per partecipare all'avviso pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, che per il 2026 mette a disposizione risorse destinate alla messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti.

Il Comune aveva già manifestato, con una precedente deliberazione del 12 novembre, la volontà di partecipare al bando. L'eventuale finanziamento consentirà di procedere con la realizzazione degli interventi.

(Unioneonline/En.Ne.)