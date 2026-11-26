Ryanair pronta a cancellare tutti i voli da e per Alghero e Olbia nei mesi di febbraio e marzo 2027. La compagnia è pronta a prendere questa decisione «a seguito del mancato rispetto da parte della Regione dell'impegno pubblico di abolire l'addizionale municipale a partire da novembre. Non ha richiesto per tempo le necessarie autorizzazioni al governo italiano».

Lo afferma Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair. I tagli potrebbero riguardare anche il capoluogo. «Purtroppo dovremo anche rivedere parte del nostro operativo su Cagliari in termini di riduzione delle frequenze».

McGuinness ha annunciato però che la compagnia aerea low cost manterrà invariato l'intero operativo natalizio «poiché i sardi non dovrebbero essere penalizzati dall'incompetenza della propria Giunta regionale».

Poi l'attacco sulla continuità territoriale aerea: «Come può la Regione stanziare quasi 300 milioni di euro in tre anni per appena sei rotte in regime di continuità territoriale e lasciare comunque i sardi esposti al rischio di perdere collegamenti aerei essenziali con la penisola? - si chiede - L'attuale crisi della continuità territoriale mette in evidenza le carenze strutturali della politica del trasporto aereo della Regione, che ha reso i sardi eccessivamente dipendenti da un numero ristretto di rotte sovvenzionate e di compagnie aeree».

E ancora: «Anziché trarre insegnamento dai fallimenti del proprio sistema di continuità territoriale, la Regione sta ora portando avanti ulteriori e inefficaci bandi per la connettività, cercando di utilizzare il denaro dei contribuenti per attrarre compagnie aeree e, allo stesso tempo, tassando ogni passeggero in partenza».

McGuinness spiega che «Ryanair ha già presentato alla Regione un piano concreto per garantire 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all'anno, quattro ulteriori aeromobili basati (un investimento di 400 milioni di dollari) e centinaia di nuovi posti di lavoro, subordinatamente all'abolizione dell'addizionale municipale per tutto l'anno».

L’esempio proposto è quello di altre regioni italiane: «Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia stanno ottenendo una crescita record da parte di Ryanair grazie all'abolizione dell'addizionale comunale».