La battaglia quotidiana per l'eliminazione della violenza contro le donne richiede consapevolezza, attenzione e occasioni di confronto. Il teatro può diventare uno strumento per raccontare ciò che spesso rimane nascosto tra le mura domestiche, dando voce a storie di sopraffazione, silenzi e sofferenza.

Domenica 29 novembre, alle 19, al Suentu Lab, in via Basilicata, va in scena “Konvivir – i rischi dell'amore”, spettacolo della compagnia Ndaipori Teatro, inserito nella rassegna Racconti sotto la luna. L'appuntamento arriva a pochi giorni dalla ricorrenza internazionale del 25 novembre e rilancia, attraverso il linguaggio teatrale, una riflessione sui meccanismi della violenza di genere, sulle relazioni malate e sulle tante forme di abuso che possono nascondersi dietro l'apparente normalità della vita familiare.

Al centro della pièce cinque donne: Rita, Maria, Chiara, Caterina e Alice. Hanno tutte sposato lo stesso uomo, Carlo, e condividono un destino drammatico. Ormai morte, prendono la parola per raccontare le proprie esperienze e svelare quello che si nascondeva dietro la facciata di un matrimonio e di una tranquilla vita familiare. Le loro testimonianze portano alla luce violenze fisiche e psicologiche. Gelosia, solitudine, parole non dette, umiliazioni e presunti incidenti domestici diventano gli elementi di un racconto che alterna registri drammatici, brillanti e grotteschi. In scena Anna Melchiorri, diretta da Gustavo Riondet. La cura di luci, audio e video è affidata a Simone Alfonsi.

Lo spettacolo si inserisce nel programma di Racconti sotto la luna, rassegna realizzata con il patrocinio del Comune di Olbia e con il coinvolgimento di Suentu Lab e Mediterrarte. Lo spettacolo è consigliato a un pubblico adulto, dai 18 anni in su. L'ingresso è libero, con offerta consapevole, ma la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.