Una tradizione antichissima incontra le tecnologie del futuro. Venerdì 27 novembre, alle 17.30, all'Olbia Community Hub si inaugura la mostra itinerante TeDiMuS – Tecnologie Digitali e Multipart Singing in Sardegna, un progetto dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del canto a tenore, riconosciuto dall'Unesco come patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Il percorso espositivo propone installazioni interattive, interviste, contenuti audiovisivi e materiali discografici, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva nel mondo del canto a tenore. I contenuti permettono di conoscere da vicino il patrimonio custodito dal Museo Multimediale del Canto a Tenore di Bitti e di scoprire le nuove acquisizioni emerse dal lavoro scientifico.

La tecnologia diventa così uno strumento per avvicinare il pubblico a una forma musicale complessa e affascinante, favorendone la comprensione e contribuendo alla conservazione della memoria culturale. A curare la presentazione sarà Omar Bandinu. L'appuntamento sarà arricchito dall'esibizione del Tenore Usùsule di Siniscola, che porterà dal vivo la forza espressiva e la particolarità sonora del canto a tenore. L'iniziativa nasce da un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la Legge regionale 7/2007, dedicata alla promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica.

Una collaborazione che ha coinvolto l'Università degli Studi di Cagliari, attraverso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE), la Cooperativa Istelai e il Comune di Bitti, realizzata con il supporto del centro di ricerca CRS4.