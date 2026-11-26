Tutto in bilico. Tutto appeso al filo dell’incertezza. Non era questa la Continuità aerea che i sardi si aspettavano con il nuovo bando delle tariffe agevolate, soprattutto dopo gli annunci del Campo largo. Volare è diventato difficile persino nella quotidianità. E quando arriva qualche festa comandata, l’odissea si trasforma in incubo.

Nessun miglioramento

Nemmeno il Comitato di monitoraggio, cui spetta verificare il rispetto del bando, sta riuscendo a ottenere la corretta applicazione delle frequenze. Tra Cagliari e Linate restano un miraggio i sei voli quotidiani previsti nell’allegato del decreto. E infatti chi vuole tornare nell’Isola per il ponte dell’8 dicembre o intende trascorrerlo nella seconda casa in Sardegna, deve mettersi in lista d’attesa. È la già nota assurdità: Aeroitalia anziché attivare collegamenti aggiuntivi, fa pagare i passeggeri per un posto che non esiste. Si acquista semplicemente la possibilità di un viaggio, non la certezza.

Le simulazioni

Venerdì 4 dicembre, il giorno sulla carta perfetto per iniziare la vacanza dell’Immacolata, sia sul volo delle 17.30 che su quello successivo delle 21.30 non ci sono biglietti “normali” da Milano a Cagliari. Peraltro: un numero sempre maggiore di voli viene svolto da HelloJets, compagnia rumena con sede a Bucarest.

Così nella simulazione di ieri alle 21. Posti solo in lista d’attesa anche per domenica 6, così come per il 9.

Ancora peggio le partenze verso lo scalo lombardo. Il 4 dicembre lista d’attesa in quattro voli su cinque. Solo alle 6.20 si trova ancora qualche posto. Sabato 5 solo mettendosi in coda si può acquistare un biglietto per i primi quattro collegamenti della giornata. Il sesto volo è stato aggiunto martedì 8, con un decollo da Cagliari alle 20.10. Anche perché sui collegamenti delle 15.10 e delle 19.20 c’è posto giusto in lista d’attesa.

Per Roma non è molto diverso: da Cagliari a Fiumicino non c’è la certezza di un viaggio con il primo volo dell’alba, alle 6.30. E poi ancora problemi venerdì 4 e sabato 5, tra posti biglietti esauriti e il solito tormento delle liste d’attesa.