Mulinu Becciu si prepara a diventare un museo a cielo aperto. Non una struttura espositiva tradizionale, ma uno spazio culturale diffuso, costruito attraverso opere d'arte pubblica, installazioni permanenti e il coinvolgimento diretto di chi vive il quartiere. È questa la direzione scelta dal Comune di Cagliari con la, che individua proprio Mulinu Becciu come unico ambito territoriale per la realizzazione del progetto «Un museo all'aperto per la Città di Cagliari».

L'iniziativa rientra nel Pn Metro Plus e città medie Sud 2021-2027 e ha una dotazione economica di un milione di euro. In precedenza il progetto disponeva di un milione 233 mila 77,65 euro, ma la somma è stata rimodulata e la diminuzione che ha portato l'amministrazione a concentrare l'intervento su un solo quartiere, anziché distribuirlo su più zone della città. Già. Perché la scelta modifica infatti il precedente indirizzo della giunta, che nel febbraio 2026 aveva individuato tra le possibili aree anche Is Mirrionis e Pirri.

Ma alla fine ha prevalso Mulinu Becciu, anche in virtù delle caratteristiche morfologiche e urbanistiche del quartiere, ritenute adatte ad accogliere opere artistiche permanenti di servizi e spazi con una possibile funzione aggregativa, elementi che potrebbero agevolare il coinvolgimento dei residenti e la fruizione delle installazioni.

L'obiettivo è riqualificare uno o più luoghi del quartiere per creare uno spazio museale di arte pubblica, aperto e accessibile. Il progetto prevede la possibilità di collocare sculture, installazioni permanenti e altre forme artistiche, «da concepire in relazione alle caratteristiche del contesto urbano e alle persone che lo abitano», spiega l’amministrazione. L'idea non è quindi quella di trasferire semplicemente opere d'arte in uno spazio periferico, ma di «costruire un percorso capace di dialogare con l'identità del quartiere e con la sua vita quotidiana. Gli spazi pubblici potranno essere ripensati attraverso un linguaggio artistico contemporaneo, diventando luoghi di incontro, frequentazione e attività culturale».