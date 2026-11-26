Primato europeo per Alà dei Sardi, il paese gallurese ottiene la prima certificazione PEFC dei sistemi agroforestali (e seconda a livello mondiale, dopo l'India). La certificazione internazionale Programme for endorsement of forest certification riconosce la gestione sostenibile dei sistemi agropastorali messa in campo nel paese della Gallura, consacrandolo modello europeo per la tutela della biodiversità e per la valorizzazione delle sue risorse rurali. Il progetto nasce dalla sinergia tra pubblico e privato con la costituzione di una cooperativa di comunità Làndhe, composta da undici aderenti, di cui l'amministrazione comunale è il principale socio che gestisce 638 ettari sugli 807 di sugherete, pascolate da ovini e caprini, finalizzate alla vendita di sughero che viene estratto ogni dodici o sedici anni.

«Questo primato europeo è motivo di immenso orgoglio per tutta la nostra comunità – dichiara il sindaco, Francesco Ledda - e dimostra come il lavoro sinergico tra istituzioni, cooperativa di comunità e cittadini privati possa generare valore economico e ambientale: abbiamo messo a sistema 638 ettari di usi civici comunali insieme alle proprietà private, tracciando una strada concreta per il futuro delle aree interne e dimostrando che Alà dei Sardi sa essere protagonista a livello internazionale».

«La certificazione PEFC riconosce ufficialmente il valore scientifico ed ecologico dei saperi tramandati dai nostri allevatori e sughericultori”, aggiunge l’assessore all’Ambiente e al territorio, Giorgio Scanu: “Il nostro tradizionale modulo colturale ‘a linee’, unito al pascolo a rotazione, non solo garantisce un sughero d'eccellenza e tutela la biodiversità, ma rappresenta un presidio fondamentale contro gli incendi boschivi».