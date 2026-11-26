Sono iniziati questa settimana i lavori di rifacimento del manto stradale in via Is Mirrionis. Sono inoltre in programma due nuove rotatorie nel quartiere Poetto: la prima all’incrocio tra via S’Arrulloni e via Vergine di Lluc, la seconda tra via Tramontana e viale Campioni d’Italia 1969-70.

Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, fa il punto sugli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete viaria cittadina, con nuovi cantieri già avviati e altri in programma nelle prossime settimane.

In viale Sant’Avendrace, spiega, «proseguiremo con marciapiedi, parcheggi e sottoservizi». A questi interventi si aggiungono i lavori straordinari, già finanziati, che interesseranno diverse strade e piazze cittadine.

Le opere fanno parte del nuovo servizio di manutenzione e gestione integrata della rete viaria e delle infrastrutture comunali, che prevede un investimento complessivo di 21 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alla riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi, alla realizzazione di segnaletica, rotatorie e attraversamenti pedonali rialzati, alla pulizia delle caditoie e al completamento della rete ciclabile. Previsti anche l'impiego di pavimentazioni fonoassorbenti e interventi per contrastare le isole di calore.

«Abbiamo anche l’obiettivo di piantare 2.000 alberi, intervenire sull’ampliamento delle zone verdi e ridurre le superfici in asfalto», aggiunge Zedda.

Il sindaco ricorda inoltre che le cittadine e i cittadini possono segnalare la necessità di interventi attraverso il numero verde 800 116 444. Il pronto intervento è attivo tutto il giorno, mentre la sorveglianza tecnica stradale verifica costantemente lo stato delle infrastrutture. Il monitoraggio viene effettuato anche attraverso droni e rilievi con scanner 3D. «Gli interventi vengono programmati e progettati», conclude Zedda.