Ultima produzione di Ndaipori Teatro (Oristano) lo spettacolo “Konvivir. Il rischio di amare” andrà in scena il 27 novembre alle ore 20.30 allo Spazio Tev in via De Martini 15.

Una storia di cinque mogli. Una storia di donne. Di donne che amano, tradiscono, subiscono, proteggono. Cinque mogli, accomunate da uno stesso marito e da un destino comune. E ora che ormai sono “morte”, ora che l’amore, come ogni cosa, è finito, ognuna racconta la propria storia, svelando le violenze subite tra le mura di casa. Lo spettacolo si propone di mostrare una violenza spesso difficile da riconoscere, fatta di parole, piccoli gesti e comportamenti che si insinuano nella quotidianità, privando progressivamente le donne della propria libertà, della propria identità e dei propri sogni.

Uno spaccato di esperienze troppo spesso taciute, quello messo in scena da Anna Melchiorri con la regia di Gustavo Riondet e i contributi video a cura di Simone Alfonsi, che scosta la tenda sull'intimità delle relazioni per indagare il confine sottile tra amore e possesso.

Il titolo è inserito nel calendario condiviso NSN - Non Solo Novembre a cui Theatre en vol aderisce: percorso che mette in rete associazioni, collettive, persone e realtà del Nord Sardegna al fine di contrastare la violenza di genere attraverso pratiche condivise, mobilitazione e partecipazione tutto l’anno e non solo nel mese di novembre.