Si complica la strada verso lo stanziamento immediato di 96 milioni di euro per garantire la continuità aerea da e per l’Isola nel caso in cui Aeroitalia dovesse uscire dalla gestione. Perché la variazione di bilancio proposta dalla Giunta arrivi in Aula con la procedura d’urgenza (prevista dall’articolo 102 del regolamento), cioè senza passare per le commissioni, occorre il via libera di tutti i capigruppo del Consiglio regionale, compresi quelli del centrodestra. Ieri in tarda serata l’accordo sembrava raggiunto.

Stamattina, però, il coordinatore di FdI e deputato Francesco Mura scrive in una nota che «il ricorso al 102 è irricevibile. La fretta non può rimediare agli errori della Giunta Todde». Un percorso del genere, aggiunge, «potrebbe essere preso in considerazione soltanto a fronte di una chiara assunzione di responsabilità politica, che non può prescindere dalle dimissioni dell’assessore regionale ai Trasporti».

Invece, «assistiamo all’ennesima dimostrazione di arroganza politica di una maggioranza che, anziché prendere atto del fallimento delle proprie scelte, persevera nelle proprie convinzioni, pretendendo che siano i sardi a pagarne il prezzo».

Poi spiega: «La proposta della presidente Alessandra Todde e della sua maggioranza di discutere con carattere d’urgenza un provvedimento che prevede lo stanziamento di oltre 90 milioni di euro dei sardi per rimediare agli errori grossolani, ampiamente denunciati da Fratelli d’Italia, nella predisposizione del bando per la continuità territoriale aerea è per noi irricevibile». Infatti, prosegue, «Alessandra Todde e il Campo largo sono politicamente responsabili del disastro che oggi vive la Sardegna, con il rischio concreto che tra un mese non siano garantiti i collegamenti aerei in continuità territoriale. Li abbiamo avvertiti per tempo degli errori che stavano commettendo ma con la consueta supponenza hanno deciso di ignorare gli appelli delle opposizioni, tentando ripetutamente di scaricare sul Governo nazionale responsabilità che sono invece interamente riconducibili alle scelte della Giunta regionale».