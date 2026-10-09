«Per far sì che il nostro paese splenda davvero». È l’auspicio della sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta, che rivolge un appello a residenti, operatori commerciali e turisti affinché rispettino le regole per il conferimento dei rifiuti, contribuendo alla pulizia e al decoro del paese. Un richiamo che la prima cittadina definisce «accorato», invitando tutti a seguire «in modo puntuale e scrupoloso le indicazioni della società Econord», incaricata del servizio di igiene urbana.

La collaborazione dei cittadini è considerata indispensabile per migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Per questo l’Amministrazione organizzerà incontri nei quartieri, con la partecipazione degli operatori del servizio, durante i quali saranno illustrate le modalità della raccolta differenziata e chiariti eventuali dubbi. Particolare attenzione viene richiamata sugli orari di esposizione dei rifiuti, consentita dalle 22 del giorno precedente alle 6 di quello previsto per il ritiro. I materiali dovranno essere correttamente differenziati e depositati negli appositi contenitori davanti alle abitazioni o alle attività commerciali. A breve è prevista la distribuzione di nuovi mastelli. Per le quantità eccedenti è possibile utilizzare il Centro di raccolta o l'Ecoisola di Muzzeddu. I rifiuti ingombranti e quelli elettrici ed elettronici (RAEE), fino a un massimo di tre pezzi, possono essere consegnati all'Ecocentro di Buoncamino, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. In alternativa, è disponibile il ritiro domiciliare su prenotazione ogni mercoledì. Per grandi quantitativi di sfalci e potature il servizio a domicilio è previsto il lunedì, sempre su prenotazione.

L'obiettivo è responsabilizzare l'intera comunità, perché la cura del paese non dipende soltanto dal servizio di raccolta, ma anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno.

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