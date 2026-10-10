Metti un giovane, un’anziana e il buon cibo a Parigi e Il cuoco giapponese, edizioni Einaudi, vince la decima edizione del Premio nazionale enoletterario Vermentino, assegnato questa mattina nell'ambito della manifestazione Benvenuto Vermentino, organizzata a Olbia dalla Camera di Commercio Nord Sardegna. Per la limpidezza della prosa e per la capacità di trasformare la disciplina culinaria in uno strumento di indagine esistenziale, di memoria e di dialogo interculturale, il romanzo di esordio di Lucia Visonà, classe ‘89, docente universitaria di Storia antica, che racconta di un'amicizia strampalata vissuta a Parigi e che celebra i piaceri della tavola e degli incontri (umani), si è aggiudicato il riconoscimento tra sei opere finaliste, scelte tra trenta libri candidati.

Al femminile anche il Premio Territorio, istituito quattro anni fa per premiare l'opera letteraria che più coglie l'essenza di un luogo e le sue tradizioni: l’edizione 2026 va a Come sale sulla pelle, edito da Piemme, di Anna Pavignano, scrittrice e sceneggiatrice (anche) di tutti i film di Massimo Troisi (di cui è stata compagna di vita) e che per Il postino è stata candidata all'Oscar. Il romanzo, “prova d’autore viscerale di grande spessore emotivo”, ha ottenuto il riconoscimento per aver confermato il ruolo della letteratura di custode dell'identità collettiva. Tre menzioni speciali assegnate ai romanzi Per un'ora d'amore, edito da Rizzoli, scritto da Piergiorgio Pulixi, Nate dalla tempesta di Alessia Coppola, Fazi editore, e Prima che il tempo scada di Paolo Massobrio, edizione Il golosario e Golosaria. Menzione speciale narrativa straniera, poi, conferita ad Altrove a sud di Robert Camuto, edito da Edizioni Ampelos.

«Il Premio enoletterario Vermentino dimostra come la narrazione d'autore e la tradizione vitivinicola facciano parte di un unico linguaggio identitario e premiare un esordio folgorante come quello di Lucia Visonà e la profonda sensibilità di Anna Pavignano significa dare valore al talento capace di emozionare e, allo stesso tempo, promuovere l'eccellenza della nostra terra ben oltre i confini regionali», ha commentato il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, durante la cerimonia, condotta dall'attrice e scrittrice Clizia Fornasier, animato dai reading degli studenti del liceo classico Antonio Gramsci di Olbia, che hanno realizzato anche i book trailer delle opere arrivate in finale, coordinati dall'attore Daniele Monachella.

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