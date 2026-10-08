«Trasformare la sostenibilità da dichiarazione di principio a insieme di investimenti, tecnologie, dati, processi e risultati verificabili». È questo l’obiettivo della sesta tappa dei Blue Marina Awards 2026, in programma domani, venerdì 9 ottobre, al Pevero Golf Club di Porto Cervo. L’appuntamento, promosso dalla Marina di Porto Cervo e da Smeralda Holding, prenderà il via alle 9.30.

«Porti che generano futuro» è il titolo dell’incontro, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e dell’industria, insieme agli operatori della Blue Economy. Al centro del confronto, il ruolo dei porti turistici nella transizione ecologica della nautica e nello sviluppo dei territori. L’obiettivo, dichiarano gli organizzatori, è superare il concetto tradizionale di marina come semplice luogo di approdo, valorizzandone le potenzialità nella gestione dell’energia e dell’acqua, nella mobilità sostenibile, nella digitalizzazione e nella tutela degli ecosistemi marini.

Quattro i principali ambiti di approfondimento: la governance della transizione ambientale, le infrastrutture energetiche e idriche, l’impiego di dati, intelligenza artificiale e sensori per il monitoraggio e la protezione dell’ambiente, e l’applicazione dell’economia circolare alla filiera nautica. Particolare attenzione sarà riservata al Circular Yachting, con esperienze e progetti dedicati al recupero e al riutilizzo dei materiali. Herambiente illustrerà le possibilità di riciclo degli scarti, mentre Nuncas Marine presenterà prodotti a minore impatto ambientale. Vox Maris/BioDesign Foundation approfondirà il recupero e la rigenerazione delle reti, mentre Cantiere del Pardo/Grand Soleil porterà il proprio contributo sui nuovi materiali e sulla progettazione delle imbarcazioni in funzione della loro futura riciclabilità.

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