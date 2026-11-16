Scontro in aula nel primo pomeriggio a conclusione dell’udienza del processo sul delitto di Conca Entosa. Davanti ai giudici della Corte d’Assise il difensore di Emanuele Ragnedda, Luca Montella, ha posto il problema della rilevanza delle conversazioni (lette in aula dall’investigatore dell’Arma, Daniele Antonucci) tra l’imprenditore di Arzachena e una sua amica.

Si tratta di un dialogo intercettato dalla polizia giudiziaria nelle ore successive all’omicidio di Cinzia Pinna. Le telefonate intercettate sono caratterizzate da un linguaggio estremamente volgare con epiteti scurrili che Ragnedda utilizza rivolgendosi all’amica. Secondo l’avvocato Luca Montella, circostanze irrilevanti per il processo.

La pm Noemi Mancini ha invece insistito sulla necessità di esaminare le conversazioni, per mettere in luce l’atteggiamento di Ragnedda nei confronti delle donne. La pm ha segnalato ai giudici i contatti dell’uomo con due amiche, la serata trascorsa a Conca Entosa con amici due giorni dopo l’omicidio. La casa della tenuta di Palau si trova a poca distanza dal punto dove era stato nascosto il corpo di Cinzia Pinna.

Duro anche il primo intervento delle parti civili, rappresentate dagli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu, per la famiglia della vittima, e dall’avvocata Nicoletta Mani, per Luca Franciosi, vittima di calunnia (Ragnedda ha attribuito al giovane la responsabilità di essersi sbarazzato del corpo della vittima e dei suoi effetti personali».

Il processo è stato rinviato al 22 dicembre.