L'amministrazione comunale di Padru ha avviato l'iter per la redazione del Piano urbanistico comunale, risalente a 25 anni fa, per dotarsi di uno strumento di pianificazione adeguato a rispondere alle dinamiche demografiche in atto da qualche anno nel paese gallurese. Quattro assi portanti che gettano le fondamenta del futuro urbanistico di Padru, il documento preliminare al PUC punta sulla riqualificazione dei borghi per ridurre il consumo di suolo, a partire dalla restrizione delle zone di espansione edilizia non attuate, riclassificandole in zone agricole anche per valorizzare l'economia rurale, e fino al riuso del patrimonio edilizio esistente nel centro urbano e nelle tredici frazioni. Tra gli obiettivi, tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale integrandolo nel paesaggio attraverso la riqualificazione dei tracciati storici, e misure per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici con la creazione, anche, di rifugi climatici e isole ambientali contro le ondate di calore e la realizzazione diopere di messa in sicurezza idrogeologica. «Con l'avvio del nuovo Piano Urbanistico Comunale compiamo un passo decisivo per il futuro di Padru e delle nostre frazioni – dichiara il sindaco, Antonello Idini – Il nostro territorio sta vivendo una stagione positiva, con un saldo migratorio in crescita e un tessuto produttivo e ricettivo dinamico. Abbiamo il dovere di accompagnare questa crescita con regole chiare, che fermino il consumo di suolo inutile, incentivino il recupero dei nostri borghi, sostengano chi lavora nelle campagne e proteggano il nostro straordinario patrimonio ambientale e archeologico. Invitiamo fin d'ora tutta la comunità a partecipare attivamente a questo percorso: il nuovo PUC sarà la casa comune dei padresi di oggi e di domani».