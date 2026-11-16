Un cane di taglia media dal manto bianco, abbandonato e legato al guardrail lungo la strada statale 729 Sassari-Olbia all'altezza del bivio per Berchidda in direzione di Sassari, è stato salvato dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Tempio Pausania.

Nel tardo pomeriggio di ieri una segnalazione aveva avvisato della presenza dell'animale sulla carreggiata, un pericolo per lui e per la sicurezza della circolazione. L’animale, terrorizzato, era stato legato alla barriera metallica con una corda attaccata al collo.

I poliziotti sono riusciti a mettere in sicurezza la carreggiata e a recuperarlo, affidandolo alle cure del servizio veterinario e alla custodia poi del canile Lida di Olbia. L'animale aveva delle escoriazioni che fanno pensare che fosse stato investito poco prima.

Fondamentale è stato il supporto della Polizia Locale e della Compagnia Barracellare di Berchidda. Adesso sono in corso gli accertamenti per risalire al suo proprietario e ai responsabili del gesto.

(Unioneonline)