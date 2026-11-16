Asfissia da annegamento, è questa la causa del decesso del sommozzatore professionista Fabio Farina, cinquant’anni, di Sassari, deceduto una settimana fa durante le operazioni di spostamento dei corpi di ancoraggio di un campo boe, le operazioni venivano effettuate sul fondale di un tratto di mare del litorale di Santa Teresa Gallura.

Stando a indiscrezioni Farina è annegato, questa è la prima sommaria comunicazione indirizzata alla Pm titolare dell’inchiesta per omicidio colposo, Milena Aucone. Ma ci vorranno ulteriori accertamenti e approfondimenti medico-legali per stabilire se la vittima abbia perso i sensi, mentre operava a diversi metri di profondità, a causa di un malore o di una malformazione congenita.

L’autopsia è stata effettuata dai medici legali Matilde Ruiu e Salvatore Lorenzoni. Hanno assistito i consulenti della famiglia della vittima e degli indagati.

Oltre al titolare dell’impresa per la quale lavorava Fabio Farina, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri soggetti, i titolari delle società che a diverso titolo stavano operando nel campo boe, davanti alla spiaggia della Marmorata.

Nessun commento da parte del difensore del datore di lavoro di Fabio Farina, penalista Fabio Varone, che attende l’esito della consulenza medico-legale e delle indagini in corso.