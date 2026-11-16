Nuovi spazi, più ampi e funzionali, nuove tecnologie e un'organizzazione studiata per migliorare la gestione delle emergenze: è stato inaugurato, questa mattina, il Pronto soccorso 2.0 del Giovanni Paolo II. Circa cinquecento metri quadri in più, dieci postazioni di Osservazione breve intensiva (Obi), una shock room (prima inesistente) attigua alla sala radiologica, il pronto soccorso rinnovato, che sarà operativo dalla prossima settimana, ospita anche la guardia medica e la guardia medica turistica nell'ottica della continuità assistenziale.

A tagliare il nastro, la presidente della Regione, Alessandra Todde, il vice presidente, Giuseppe Meloni, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il direttore generale della ASL Gallura, Antonio Irione, che snocciola i numeri registrati quest'estate nel presidio olbiese: «A fronte di un 25 per cento in più di presenze in Gallura, abbiamo avuto lo stesso numero di accessi in Pronto soccorso» perché, ha detto il dg dell'azienda sanitaria, «magari i sedicimila accessi alle guardie turistiche ci hanno permesso di offrire un servizio migliore». «Quest'estate abbiamo sfiorato circa trecento accessi al giorno, quanti quelli rilevati al Careggi», ha aggiunto il direttore sanitario, Roberto Passaro. E ha continuato: «Con l'ampliamento del Pronto soccorso non stiamo solo più comodi ma offriamo un luogo dove si integrano tre momenti di lavoro che diventano un unico ambiente virtuoso e un modello di cura integrato».

Dell’impatto della stagionalità ha parlato pure la governatrice che ha rivendicato anche la scelta, davanti a un'estate da record, di rinunciare ai medici «gettonisti per lanciare un messaggio ai professionisti che tutti i giorni lavorano in trincea e con l'obiettivo di aprire spazi per le stabilizzazioni». Una decisione presa a giugno scorso, dopo l'assunzione della guida dell'assessorato alla Sanità, in seguito alla revoca della nomina dell'ex titolare, Armando Bartolazzi, e sull'incarico ha detto: «Tenere l'interim alla Sanità per me è un sacrificio molto grande perché si fa se si fa con serietà, e io lo faccio così, bisogna dedicare tante risorse e tante energie ma eravamo arrivati in un momento in cui era necessario accorciare la catena decisionale e senza misure emergenziali avremmo perso la partita però mi auguro che il mio interim sia breve e che ci possa essere una normalizzazione anche della gestione di questo assessorato».