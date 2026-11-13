Imparare a fare il pane seguendo gli insegnamenti di chi ne custodisce le tecniche tradizionali. È quanto propone l’Auser di Luras agli alunni delle classi prime dell’Istituto Comprensivo di Tempio Pausania, attraverso il progetto “Mani in Pasta”, realizzato in collaborazione con il Museo Galluras.

Domani, sabato 14 novembre, è in programma un appuntamento dell’iniziativa, denominato “Orientiamoci in cucina”, che porterà gli studenti a Luras, alla scoperta delle antiche pratiche della panificazione. A guidarli saranno i volontari dell’Auser, che metteranno a disposizione conoscenze ed esperienze maturate nella preparazione domestica del pane.

Dalla scelta delle farine alla lavorazione dell’impasto, dai tempi della lievitazione fino alla cottura, i ragazzi potranno conoscere le diverse fasi di un’attività che per generazioni ha scandito la vita delle famiglie galluresi. Il percorso prevede inoltre il recupero delle modalità tradizionali di cottura nel forno a legna. L’iniziativa ha anche una finalità sociale: favorire il rapporto tra anziani e giovani attraverso la trasmissione diretta di competenze manuali e conoscenze della cultura locale.

«Siamo fieri e profondamente emozionati per l'inizio di questa avventura», affermano i rappresentanti dell’Auser. «Crediamo che insegnare a fare il pane significhi anche insegnare il rispetto per la terra, la cooperazione e la bellezza del creare qualcosa da zero con le proprie forze».