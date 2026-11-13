A folle velocità lungo la strada statale 729 a quattro corsie Sassari-Olbia: un automobilista di 42 anni residente in Gallura che viaggiava a bordo di una Mercedes in direzione di Olbia è stato intercettato da una pattuglia della Polizia Stradale del distaccamento di Tempio Pausania, mentre viaggiava a 234 chilometri orari.

Per lui è scattato l'immediato ritiro della patente di guida e la sospensione fino a 12 mesi, oltre a una pesante sanzione amministrativa fino a duemila euro e alla decurtazione di 10 punti.

Gli agenti, impegnati in una postazione di rilevamento con l'apparecchiatura Telelaser TruCam, hanno rilevato l'autovettura a oltre settecento metri di distanza mentre procedeva a una velocità più che doppia rispetto al limite consentito su quel tratto extraurbano.

A causa dell'elevatissima velocità, le fasi dell'alt e di arresto dell'auto hanno richiesto molta attenzione da parte degli agenti: il conducente infatti, pur azionando bruscamente i freni, non è riuscito a fermarsi in corrispondenza della piazzola di sosta indicata, arrestando la marcia solo poco più avanti.

(Unioneonline)