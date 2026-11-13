Anche a La Maddalena si svolgerà domenica 15 novembre la Walk for the Cure, iniziativa nazionale a sostegno della prevenzione e della lotta contro i tumori al seno. L'appuntamento è organizzato dall'associazione Sportisola, presieduta da Marta D'Amico, che propone il «Cammino dei Sensi», una passeggiata di circa quattro chilometri attraverso le strade del centro storico, aperta a tutti. L'iniziativa rientra nella campagna «La prevenzione è il nostro capolavoro», promossa da Komen Italia, attraverso la sezione di Olbia, in collaborazione con il Mater Olbia e le amministrazioni comunali del Nord Gallura. Un programma che, grazie anche all'attività dei volontari, consentirà di effettuare nel territorio, durante novembre, oltre 650 prestazioni sanitarie gratuite.

A La Maddalena il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9 in piazza Umberto I, dove sarà possibile iscriversi. La partenza è fissata per le 9.30, con un percorso che attraverserà i carruggi del centro cittadino. Durante la camminata è prevista una sosta con ristoro offerto dall'Ortolano di Laura Mauri. La manifestazione si concluderà entro mezzogiorno. Per partecipare è richiesta una donazione minima di 10 euro, che darà diritto alla maglietta ufficiale dell'iniziativa. Il ricavato sarà interamente destinato a Komen Italia per sostenere la ricerca, le attività di prevenzione e l'assistenza alle donne colpite dal tumore al seno. Le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente domenica mattina oppure anticipatamente, contattando Sara al numero 349 5451125.

«Aiutateci ad aiutare nella campagna di informazione e prevenzione promossa da Komen Italia», è l'appello della presidente di Sportisola, Marta D'Amico, che aggiunge: «Insieme si può fare la differenza. Vi aspettiamo numerose!». L'appuntamento segue la Carovana della Prevenzione, che aveva già coinvolto la comunità maddalenina nel 2025.