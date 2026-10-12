Il Vermentino non solo vino che racconta un territorio, ma anche un’opportunità per costruire nuove professionalità e dare forma a un turismo sempre più innovativo. È da questa prospettiva che “Benvenuto Vermentino” 2026 è diventato il palcoscenico per presentare un nuovo corso di studi pensato per trasformare le eccellenze locali in esperienze turistiche capaci di parlare al mercato contemporaneo. A lanciarlo è l’ITS Academy TAC Sardegna, che proprio in occasione della manifestazione di Olbia ha presentato il nuovo percorso biennale per Tecnico Superiore in Digital Tourism.

Le iscrizioni apriranno il prossimo 26 ottobre e il corso nasce per rispondere alle esigenze di un settore in cui enogastronomia, ospitalità esperienziale e strumenti digitali sono sempre più intrecciati. L’idea è semplice: per valorizzare un prodotto come il Vermentino non basta raccontarne la qualità, bisogna saper costruire attorno al vino un’esperienza turistica completa, promuoverla online e renderla accessibile e commercializzabile. Servono quindi competenze specifiche, capaci di unire conoscenza del territorio, tecnologia e capacità di intercettare i nuovi bisogni dei viaggiatori. È proprio su questo terreno che si inserisce il nuovo corso dell’Its Academy TAC Sardegna, con l’obiettivo di formare figure professionali in grado di progettare e promuovere esperienze turistiche innovative, con una particolare attenzione all’enoturismo e alle opportunità offerte dalle produzioni locali. Il percorso prevede 1.800 ore complessive di formazione, di cui 900 dedicate a stage in azienda, e consente di conseguire un diploma nazionale di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF 5). Marketing digitale, intelligenza artificiale, analisi dei dati, accoglienza, gestione dei ricavi e valorizzazione delle identità territoriali saranno tra gli ambiti di competenza del nuovo profilo professionale. Un insieme di strumenti che può trovare applicazione concreta nelle cantine, nelle strutture ricettive e nelle imprese turistiche interessate a sviluppare nuove forme di ospitalità.

L’enoturismo, in particolare, richiede oggi figure capaci di andare oltre la tradizionale visita in cantina: professionisti in grado di progettare percorsi, esperienze e servizi, costruire strategie di comunicazione e utilizzare le tecnologie per raggiungere nuovi pubblici. Il vino diventa così una porta d’accesso alla scoperta del paesaggio, della cultura e delle tradizioni di un territorio. «La formazione deve essere capace di anticipare i cambiamenti e soprattutto di ascoltare le esigenze delle imprese», sottolinea Sabrina Serra, presidente dell’ITS Academy TAC Sardegna. «Con questo nuovo percorso vogliamo formare professionisti che sappiano coniugare le competenze tecnologiche con la conoscenza e la valorizzazione del territorio».

Il progetto punta anche a rafforzare il rapporto tra formazione e mondo del lavoro. Cantine, strutture ricettive, operatori turistici e imprese della filiera potranno contribuire direttamente al percorso attraverso docenze specialistiche, stage, laboratori e progetti sviluppati a partire da esigenze aziendali reali. «Le imprese devono essere protagoniste della formazione, contribuendo a individuare le competenze necessarie e accompagnando i nostri studenti nella realizzazione di progetti concreti», aggiunge Serra, indicando nell’ITS un punto d’incontro tra giovani, aziende e territori.

La presentazione a Benvenuto Vermentino ha offerto anche l’occasione per guardare oltre i confini regionali. Tra le prospettive illustrate c’è infatti lo sviluppo di un partenariato tra l’ITS Academy TAC Sardegna, Promocamera, la Camera di Commercio di Sassari e il Comune di Castelnuovo Magra, in Liguria. L’obiettivo è favorire scambi formativi, stage e progetti comuni, creando nuove occasioni di collaborazione tra imprese e operatori di territori accomunati dal legame con il Vermentino. Le informazioni sui requisiti di accesso, sulle modalità di candidatura e sulle procedure di selezione saranno pubblicate sui canali ufficiali dell’ITS Academy TAC Sardegna, all’indirizzo www.itsacademytacsardegna.it.

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