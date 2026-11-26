Quello che ruota attorno alla Biblioteca Oschirese, ospitata all'interno del Museo archeologico ed etnografico del Comune, è un progetto di ampio respiro, con importanti potenzialità di crescita, che ambisce a diventare un punto di riferimento stabile per la promozione della cultura e della letteratura sarda. A raccontarlo è Mario Bua, presidente dell'associazione culturale Amistade, che domani, 27 novembre, con inizio alle 16.30, presenta, in collaborazione con l'associazione Soliana, un'iniziativa dedicata all'intellettuale sardo Mimmo Bua. Dopo le giornate di studio a Oschiri, dedicate ai fratelli Paolo e Placido Cherchi, la Biblioteca Simpliciana di Olbia ospita la presentazione del romanzo Aristeo in Ichnussa, un'opera che, secondo i promotori dell'iniziativa, è ancora lontano dal ricevere il riconoscimento che merita.

«Una figura culturalmente e politicamente esposta, quella del letterato oschirese Mimmo Bua – ricorda il presidente di Amistade – che ha lasciato un contributo importante alla letteratura e alla cultura in lingua sarda, ma che oggi richiede un rinnovato lavoro di riscoperta».

Il pomeriggio si aprirà con la presentazione ufficiale del filmato di Fabrizio Derosas, ispirato al romanzo. «Adagio per Sandan è un contenitore dove convivono l'astrazione mitica e il realismo minuzioso, il gioco metanarrativo con l'analisi d'impronta saggistica», spiega il regista. Alla proiezione seguiranno le letture curate da Teresa Davoli, Valentina Bianco, Arcangelo Cossu e Domenico Campesi. Sono previsti inoltre gli interventi di Graziella Elia, responsabile di Soliana, la rivista fondata da Mimmo Bua e diretta anche da Placido Cherchi, sulle cui pagine sono stati pubblicati alcuni brani del romanzo; del sindaco di Oschiri, Roberto Carta, e di Nicola Dessì, archeologo e coordinatore scientifico del Parco archeologico di Scerì.

Dietro l'iniziativa c'è un progetto ambizioso, spiega Mario Bua: «Recuperare l'opera di Mimmo Bua, un'opera magna, sicuramente impegnativa e di difficile edizione, che alcuni hanno paragonato all'“Ulisse” di James Joyce». Un riferimento letterario e identitario attorno al quale sviluppare iniziative, studi, percorsi culturali e occasioni di conoscenza. «In questo orizzonte si inserisce anche l'idea dell’amministrazione di realizzare un Parco letterario - conclude - dedicato alla memoria dei fratelli Cherchi, di Mimmo Bua e di Mario Pinna, docente universitario e poeta in sardo-logudorese di primissimo piano».