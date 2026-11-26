Magistrati e psicologi incontreranno gli allievi della Scuola Sottufficiali, il personale militare e i cittadini domani, venerdì 27 novembre, a La Maddalena, per un confronto sulla violenza di genere. Il convegno «Quando la forza diventa violenza» si terrà dalle 9 alle 12 al teatro Primo Longobardo della Scuola Sottufficiali della Marina Militare. L’ingresso è gratuito.

A promuovere l’incontro è la sezione maddalenina della Lega Navale Italiana, in collaborazione con la Scuola Sottufficiali e con il patrocinio del Comune. L’appuntamento, organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rientra nella campagna nazionale «Una cima rossa 2026», dedicata alla cultura del rispetto e al contrasto della violenza di genere.

Interverranno Guido Vecchione, presidente del Tribunale per i minorenni di Sassari, Laura Laera, già presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, e Francesco Greco, già procuratore della Repubblica di Milano e consigliere per la legalità e la sicurezza di Roma Capitale. A portare il contributo della psicologia saranno Alfio Maggiolini, psicoterapeuta e docente di psicologia dello sviluppo all’Università di Milano-Bicocca, e Debora Porfili, psicologa della Scuola Sottufficiali di La Maddalena. Modererà Marcello Acciaro, medico e sessuologo clinico, responsabile della comunicazione della sezione locale della Lega Navale. Il confronto metterà al centro la legalità, l’educazione al rispetto e la tutela della persona.