Un’insegnante è sotto accusa davanti ai giudici del Tribunale di Tempio per il reato di abuso di mezzi di correzione. L’episodio descritto nel capo d’imputazione sarebbe avvenuto in un istituto scolastico della Gallura due anni fa, la presunta vittima è un bambino di otto anni.

Stando alle contestazioni del pubblico ministero Gianmarco Vargiu, il piccolo sarebbe stato preso per i capelli e trascinato nel corridoio della scuola. Le indagini sono partite dopo la presentazione di un esposto e da un resoconto della madre del piccolo.

Il bambino sarebbe stato tirato per i capelli, anzi letteralmente trascinato, per una certa distanza in corridoio e qualcuno avrebbe assistito al gravissimo episodio. Un teste ha riferito che mentre veniva trascinato il bambino avrebbe sbattuto la testa contro una porta. Una collega della maestra indagata che ha confermato tutto.

Un aspetto particolarmente grave del caso è indicato nel capo di imputazione. Il bambino, dopo l’episodio, avrebbe sviluppato una fobia, una paura incontrollata verso le persone che gli toccano la testa o che cercano di farlo anche solo per accarezzarlo.

La maestra indagata è difesa dall’avvocata Viviana Bruno. La famiglia del piccolo non si è costituita parte civile.