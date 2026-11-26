Approda in Consiglio regionale la drammatica situazione di tanti pazienti psichiatrici e delle loro famiglie in Gallura. I consiglieri di Fdi, prima firmataria Cristina Usai, hanno presentato una interrogazione alla presidente della Regione, e assessora alla Sanità ad interim, Alessandra Todde.

Il tema è il funzionamento del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (Spdc) dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le attività del reparto sono state sospese dalla Asl di Olbia 30 maggio 2025 «a causa della grave carenza di personale medico specialistico».

Come viene ricordato nell’interrogazione “la sospensione delle attività di ricovero dell’Spdc di Olbia ha reso necessario il ricorso a strutture ospedaliere appartenenti ad altre aziende sanitarie, con trasferimenti di pazienti verso altri servizi psichiatrici della Sardegna».

Alla Giunta regionale è stato chiesto di indicare «quanti pazienti residenti o assistiti nel territorio dell'Asl Gallura siano stati trasferiti presso altri Spdc della Sardegna o presso strutture fuori regione dal 30 maggio 2025 a oggi».

Ma la richiesta più importante è questa: un intervento urgente per il «pieno ripristino delle attività di ricovero dell’Spdc di Olbia, indicando risorse finanziarie, interventi programmati e un cronoprogramma verificabile, al fine di garantire ai cittadini della Gallura un’assistenza psichiatrica ospedaliera adeguata e accessibile sul territorio».