Olbia perde Augusto Navone, 70 anni, una delle figure che più hanno contribuito, negli ultimi decenni, alla crescita della cultura ambientale e alla valorizzazione del patrimonio marino del territorio.

Scomparso oggi per un malore improvviso, Navone, nato a Genova nel 1956, è stato biologo marino, ricercatore, amministratore. Uomo profondamente legato alla sua città ha dedicato una parte importante della propria vita alla conoscenza e alla tutela del mare.

Diciotto anni alla guida dell’Area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, dal 2004 al 2022, ha portato avanti attraverso progetti di tutela ambientale, collaborazioni scientifiche e iniziative, sostenute da circa duecento pubblicazioni, che hanno coinvolto istituzioni e comunità locali.

Nel 2025 era stato nominato presidente della Fondazione Imc di Oristano. Nella sua veste di amministratore Augusto Navone ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale tra il 1990 e il 1997 e, dal 1993 al 1995, assessore alle Finanze e al Commercio. Nel 2021 era tornato in prima linea nella vita politica cittadina, candidandosi alla carica di sindaco alla guida della Grande coalizione.