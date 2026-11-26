Un festival di musica, parole e pensieri curato dall’architetto Stefano Boeri con l’intento dichiarato, nel cuore dell’Arcipelago di La Maddalena, di riempire, per un giorno, il vuoto lasciato dalla stagione turistica.

Il festival, in programma sabato 28 novembre, attraverserà alcuni luoghi emblematici della vita dell’isola: il Mercato coperto, il Palazzo comunale e la Chiesa di Santa Maria Maddalena. Nel corso della giornata si alterneranno canti, musiche, performance e dialoghi sul futuro, con uno sguardo particolare alla grande sfida dell’intelligenza artificiale e alle sue implicazioni culturali, sociali e geopolitiche.

«Fora tempu è l’idea che fuori dai ritmi del turismo, fuori dalle rotte del circuito mediatico, su un’isola di un’isola, si può ritrovare il tempo adatto per unire riflessione e gioia» commenta Stefano Boeri, curatore del festival. «Per un giorno il Mercato coperto, il Palazzo comunale e la Chiesa di Santa Maria Maddalena diventeranno luoghi di incontro aperti a tutti, dove la riflessione sull’intelligenza artificiale e sul futuro si intreccia con musiche contemporanee e antiche e con la vita quotidiana dell’isola. Vivremo in un arcipelago di pensieri e musica stando in uno degli arcipelaghi più belli del mondo».

Tanti gli ospiti attesi: il telecronista sportivo Pierluigi Pardo, il velista Andrea Mura, la direttrice del dipartimento architettura del Maxxi Lorenza Baroncelli, la direttrice del Macro di Roma Cristiana Perrella, l’economista Tito Boeri, l’imprenditore Renato Soru, l’assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, il primario di medicina di emergenza all’Ospedale Niguarda Nicolò Grieco e lo psichiatra Paolo Migone.

Il cineasta dissidente israeliano Amos Gitai presenterà inoltre in prima visione italiana, dopo la proiezione all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il film “The Road to Jericho”.