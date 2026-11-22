La rampa del garage è bloccata, i passeggeri non possono sbarcare e sono “ostaggi” da questa mattina a bordo della nave.

È un viaggio iniziato male e finito peggio quello della Zeus della Grimaldi Lines, sulla rotta tra Livorno e Cagliari.

Le partenze dallo scalo toscano nei giorni scorsi sono state sospese, pare a causa del maltempo. Ieri, dopo continui rinvii, è arrivata l’ufficialità sul collegamento. «Mi sono imbarcata ieri a Livorno, la nave sarebbe dovuta partire alle 21.30 e, oltre a una lunga attesa prima dell'imbarco, la nave il viaggio è iniziato con un'ora e mezzo di ritardo», racconta l’avvocato Francesca Calabrò, che prosegue: «Siamo arrivati a Olbia alle 9,30 anziché alle 7,30». Il problema è che alle 18 chi ha viaggiato con l’auto al seguito non era ancora sbarcato.

«Ci hanno fatto regolarmente avviare alle vetture», dice ancora l’avvocato, «ma dopo una lunga attesa per lo sbarco ci hanno comunicato che era impossibile perché il portellone del ponte quattro era bloccato».

Ai passeggeri non è consentito raggiungere le vetture, se non per recuperare beni di prima necessità. L'assistenza è stata fornita, con un pasto gratuito all’ora di pranzo e un po’ d’acqua»,

Sulla nave intorno alle 17 è salita una squadra specializzata: la durata dell’intervento di sblocco del portellone è statoi stimato in circa tre ore.

«Qui a bordo ci sono disabili, c'è un invalido civile al 100%, ci sono persone che si sono sottoposte a terapie chemioterapiche», racconta ancora la passeggera, «persone che hanno subito interventi recentemente. C’è anche un neonato di 55 giorni».

Sulla Zeus ci sono sardi che devono raggiungere varie località dell’Isola: ma sono stati sequestrati. Gli animi si sono scaldati, la tensione a bordo è diventata palpabile. Fino a quando si è sbloccata la situazione: il “liberi tutti” è arrivato poco prima delle 19. E sono iniziate le operazioni di sbarco.

(Unioneonline)