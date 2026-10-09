Mentre si programma il Calendario Natalizio 2026 si pensa già, ad Arzachena, al Carnevale Arzachenese 2027, varando già il programma che prevede, come ormai da tradizione consolidata, tre grandi sfilate lungo percorsi di oltre un chilometro nelle giornate di domenica 7, martedì 9 e domenica 14 febbraio 2027, mentre giovedì 4 e sabato 6 febbraio 2027 si terranno due ulteriori appuntamenti.

Le linee guida prevedono che, accanto ai cortei caratterizzati da coreografie originali con un massimo di 350 figuranti per carro e 100 per gruppo mascherato, siano proposti laboratori creativi, spettacoli musicali e degustazioni tipiche.

«Il Carnevale è un momento fondante della nostra identità e del coinvolgimento sociale in cui l’espressività artistica dei ragazzi, la cura degli allestimenti e la passione dei gruppi in maschera diventano un’opportunità di promozione del territorio - spiega Nicoletta Orecchioni, assessore allo Sport e Spettacolo -. La preparazione di carri e dei costumi rappresenta una vera opera di artigianato e manualità, dove gli arzachenesi esprimono talento e fantasia. Per centrare l’obiettivo, abbiamo alzato anche l’asticella sul budget, aumentando i fondi dedicati a 120 mila euro».

Il bando che aprirà i termini per la presentazione di progetti sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.comune.arzachena.ss.it

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