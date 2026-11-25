Vari avvocati stanno chiedendo gli atti dell’inchiesta in Tribunale a Cagliari, pronti a presentarsi il 14 gennaio 2027 all’udienza che si terrà davanti al giudice Giampiero Sanna. Si ritengono vittime della presunta truffa che avrebbe fatto scoprire ad un centinaio di cagliaritani di aver attivato finanziamenti a loro insaputa, ma anche forniture e persino schede telefoniche intestati a loro nome senza aver mai firmato nulla. All’udienza predibattimentale di gennaio chiederanno di essere ammessi all'eventuale processo. Sono 94 le persone offese indicate dalla Procura nel decreto firmato dalla sostituta procuratrice Rita Cariello. Buona parte di loro è assistita dall'avvocato Massimo Pacini e vive tra il capoluogo e i principali centri della Città Metropolitana.

Nel registro degli indagati figurano Antonino Perez, 51 anni, di Quartu Sant'Elena, e Mauro Marci, 50 anni, di Settimo San Pietro. Perez è difeso dagli avvocati Giovanni Angioi e Alessandro Corrias, Marci da Simona Mallei. Secondo l'accusa, i due agenti di commercio avrebbero usato nel 2022 i dati privati di un centinaio di cittadini per sottoscrivere contratti e incassare le provvigioni.

Il ruolo di Perez e della Global

Perez non risulta essere titolare bensì venditore per conto della Global di Pellegrino Bonafede, che a sua volta è parte offesa nel procedimento. Secondo la ricostruzione della Procura, avrebbe utilizzato le copie dei documenti raccolti durante precedenti operazioni di vendita per stipulare nuovi contratti, all'insaputa degli intestatari. Le operazioni contestate riguardano principalmente la vendita di letti e materassi, con finanziamenti attraverso Findomestic e Santander Consumer Bank. I contratti sarebbero stati trasmessi telematicamente alle finanziarie con dati personali autentici, ma con recapiti telefonici, indirizzi di posta elettronica e coordinate bancarie diversi da quelli dei clienti. Le firme elettroniche sarebbero state apposte al posto degli intestatari.

Gli importi contestati

I finanziamenti, generalmente da restituire in 48 rate, riguardavano somme di alcune migliaia di euro, in diversi casi superiori ai 10mila. La Procura contesta anche l'appropriazione di prodotti destinati ai clienti per circa 155.600 euro, giustificata con falsi moduli di conferma della consegna. Tra gli episodi citati ci sono l'acquisto di un depuratore da 3.500 euro e un finanziamento da 60mila euro, chiesto con la cessione di un quinto della pensione di un anziano ignaro di tutto. Le imputazioni comprendono, a vario titolo, truffa, sostituzione di persona, falsità documentali, appropriazione indebita, ricettazione e accesso abusivo a sistemi informatici.