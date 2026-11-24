Ha sottratto tre pacchi di piastrelle da un cantiere edile, poi ha provato a dileguarsi in monopattino ma è stato intercettato da una pattuglia della polizia di stato impegnata in attività di controllo del territorio.

L’episodio nella serata di domenica a Cagliari con l’uomo, un 39enne, che è stato sorpreso in via Sant’Isidoro. Ad insospettire gli agenti proprio il fatto che il 39enne, alla vista della pattuglia, ha provato a fuggire. Fermato, non ha saputo giustificare la provenienza delle piastrelle, che i successivi controlli hanno accertato come provenienti da un cantiere nelle vicinanze dove la catena posta a chiusura della recinzione era, fra l’altro, stata tranciata.

Interpellato, il responsabile del cantiere ha riconosciuto le piastrelle come appartenenti alla ditta e ha segnalato anche l'ammanco di ulteriore materiale edile, poi rinvenuto nell’abitazione del 39enne nel corso di una successiva perquisizione domiciliare.

L'intera refurtiva, che comprendeva anche ulteriori confezioni di piastrelle, una taglia piastrelle professionale, distanziatori e un barattolo di pittura al quarzo, per un valore complessivo di circa 1.970 euro, è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Il 39enne è stato arrestato per tentato furto aggravato. L’arresto è già stato convalidato dal gip senza l’applicazione di misure cautelari.

(Unioneonline)