Il commercio tradizionale arretra, la ristorazione cresce, ma il sistema imprenditoriale cagliaritano deve fare i conti con un problema sempre più evidente: l'età media elevata degli operatori e la difficoltà di garantire un ricambio generazionale. È quanto emerge dall'analisi realizzata dal Centro studi della Confesercenti provinciale di Cagliari, che ha preso in esame imprese, occupazione ed età degli imprenditori nei settori del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande.

I numeri raccontano una trasformazione profonda: tra il 2019 e il 2025, nel capoluogo sono scomparse 672 attività commerciali, mentre la ristorazione ha registrato un saldo positivo di 100 imprese. Nel complesso, il commercio al dettaglio e la somministrazione contano oggi 5.047 attività, contro le 5.619 del 2019.

«Questa tendenza riflette la situazione difficilissima del commercio cittadino», sottolinea Nicola Murru, direttore della Confesercenti provinciale di Cagliari. «La nostra distribuzione commerciale, fondata nei decenni precedenti sulla micro e piccola impresa, si è completamente modificata. La liberalizzazione delle attività commerciali, dal 2005 in poi, ha aperto il territorio alle grandi strutture di vendita, modificando le abitudini dei consumatori e indebolendo in modo irreversibile il piccolo commercio».

A incidere è anche la concorrenza del commercio online, soprattutto nei settori della moda e dell'elettronica. Una crisi che, secondo Murru, ha contribuito a spingere diversi imprenditori verso la ristorazione: «Abbiamo diversi esempi di operatori nati in altri settori merceologici che hanno poi virato verso il mondo della somministrazione. Ovviamente, non ci si improvvisa ristoratori e questo determina un turn over di imprese davvero molto alto».

Anche sul fronte occupazionale emergono differenze significative. Gli addetti complessivi del commercio e della ristorazione sono passati dai 16.650 del 2019 ai 18.395 del 2025, con un incremento di 1.745 unità.

La crescita è legata soprattutto alla grande distribuzione alimentare, che registra 1.589 addetti in più, mentre diversi comparti del commercio tradizionale continuano a perdere occupazione. Nel settore della somministrazione, invece, i ristoranti crescono di 1.526 addetti, mentre i bar ne perdono 376. «L'andamento dei settori commerciali tradizionali riflette la forte crisi che il piccolo commercio sta affrontando», osserva Murru. «L'unico segnale di incremento nel commercio arriva dalla grande distribuzione alimentare, che ha notevolmente incrementato le nuove aperture nel territorio cittadino».

Tra gli aspetti più significativi dell'indagine c'è l'età media degli imprenditori, che nel commercio e nella ristorazione si aggira intorno ai 50 anni. In alcuni comparti, come abbigliamento e calzature, raggiunge addirittura i 58,94 anni. Un dato che, secondo Murru, rispecchia il progressivo invecchiamento della popolazione sarda e la difficoltà di trattenere i giovani.

«I nostri giovani, quando possono, preferiscono partire per trovare opportunità di lavoro differenti rispetto a quanto il mercato possa offrire loro in Sardegna. Questo determina anche una scarsa propensione ai passaggi generazionali nelle attività a conduzione familiare».

Sempre più spesso, infatti, gli imprenditori prossimi alla pensione sono costretti a cedere l'attività o chiudere definitivamente, perché i figli hanno scelto altre strade. A scoraggiare le nuove iniziative contribuisce anche il peso della burocrazia: «Abilitazioni, concessioni, adempimenti amministrativi e normative spaventano i giovani. Aprire una nuova impresa è letteralmente un'impresa», osserva il direttore di Confesercenti. A preoccupare è anche l'assenza di una programmazione commerciale cittadina. Per Marco Medda, presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari, la situazione richiede interventi strutturali e una strategia condivisa.

«La forte presenza delle grandi strutture di vendita, insieme a una programmazione assente, sta provocando un cambiamento totale del sistema distributivo della città. Sono in crisi le attività del piccolo commercio, mentre registriamo un saldo positivo nella somministrazione di alimenti e bevande». Medda richiama inoltre la necessità di accompagnare le piccole imprese nella trasformazione digitale, attraverso formazione e investimenti nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e del commercio online.

«I piccoli commercianti hanno bisogno di maggiore accompagnamento per affrontare la rivoluzione digitale che stiamo vivendo. È nostro dovere orientare le scelte della politica affinché vengano impiegate le risorse necessarie alla formazione professionale degli imprenditori».

Ma la formazione, da sola, non basta. Per il presidente di Confesercenti è indispensabile dotare Cagliari di un piano urbanistico commerciale che definisca le direttrici dello sviluppo economico cittadino e distribuisca meglio le attività nei diversi quartieri.

«Oggi chiunque può aprire una nuova attività di ristorazione, o di altra tipologia, dove ce ne sono già moltissime, togliendo spazio ad altre attività che potrebbero essere di ausilio e supporto a quelle esistenti».

Da qui l'appello all'amministrazione comunale: «È ormai necessario sedersi intorno a un tavolo di programmazione con le associazioni del commercio, per definire insieme che tipo di orientamento si vuole dare a questa città, da troppo tempo senza nessuna indicazione in tal senso». Il quadro tracciato da Confesercenti restituisce dunque l'immagine di un tessuto economico in profonda trasformazione, dove il piccolo commercio continua a perdere terreno, la ristorazione cresce e il ricambio generazionale resta una delle principali criticità. Per invertire la rotta, secondo l'associazione, servono programmazione, formazione e una nuova visione dello sviluppo commerciale di Cagliari.