Palloncini, sorrisi e primi giornali venduti. In piazza San Rocco, davanti al cantiere di ciò che resta del vecchio mercato di San Benedetto, è stata riaperta l’edicola dopo quasi un lungo anno di attesa. Sorride Massimiliano Ibba, 50 anni, che ha ereditato l’attività da Maurizio Cattina, scomparso a gennaio dopo che – proprio a causa dei lavori – il box era stato spostato da via Tiziano. «Era il mio migliore amico», ricorda commosso Ibba, «mi ha fatto questo regalo, non me lo aspettavo».

Durante la prima giornata di apertura sono in tanti ad avvicinarsi in piazza San Rocco. «Non è solo un’edicola, è un punto di riferimento per il quartiere, per confrontarsi, parlare e dare una mano a qualcuno».

Le difficoltà

L’edicola era chiusa da dicembre 2025, dopo il trasloco da via Tiziano a piazza San Rocco. Per poter ripartire non sono mancate le difficoltà: «La burocrazia purtroppo è stata tanta, fortunatamente ho avuto molti amici che mi hanno dato una mano e siamo riusciti ad aprire», spiega Ibba. «Dietro tutto ciò c’è tanta passione», aggiunge, «avevo già fatto l’edicolante in passato, è bello il rapporto che si crea con i cittadini. Sono emozionato per questa apertura, mentre sistemavo i giornali e le riviste in molti si sono avvicinati, sia i residenti di Villanova sia quelli di San Benedetto, dato che siamo proprio al confine tra i due quartieri. Mi hanno detto che speravano nella riapertura ed effettivamente in tanti sono venuti a trovarmi».

La speranza

Tra un cliente e l’altro, dall’altra parte della strada c’è il cantiere e le rovine di ciò che resta del vecchio mercato di San Benedetto. I lavori per la realizzazione del nuovo edificio proseguono. «Speriamo possa riaprire presto, magari anche con qualche parcheggio in più, aiuterebbe tutte le attività commerciali della zona», racconta, mentre due pensionati acquistano una copia de L’Unione Sarda. «È il giornale più richiesto, ovviamente», sottolinea Massimiliano Ibba, «le edicole oggi vivono ancora grazie al cartaceo. Molte persone lo apprezzano ancora, preferiscono sfogliare il giornale anziché leggerlo online».