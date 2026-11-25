«La bandiera del Vaticano deve essere esposta in occasione della visita del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, prevista il prossimo 13 dicembre all'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. Ma questo non significa che debba essere ammainata quella della Sardegna». Così Gianfranco Angioni, del sindacato USB PI Sanità, che solleva una questione di rispetto istituzionale e di tutela dell'identità sarda.

«Attualmente – spiega Angioni – sui tre pennoni dell'ospedale sventolano le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Sardegna. Con l'arrivo del Cardinale Parolin si pone l'esigenza di esporre anche il vessillo vaticano. Ma la domanda è inevitabile: perché dovrebbe essere proprio la bandiera dei Quattro Mori a lasciare il posto?».

«Non siamo contrari alla presenza della bandiera vaticana, anzi, riteniamo giusto che venga esposta in segno di rispetto per la visita. Ma non accettiamo – prosegue Angioni – che a essere sacrificata debba essere proprio la Sardegna. I Quattro Mori non sono una bandiera di serie B e non possono essere considerati un simbolo sacrificabile».

La questione – spiega l’Usb - trova un riferimento nelle disposizioni sul cerimoniale, a partire dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, che disciplinano l'esposizione delle bandiere negli edifici pubblici e le modalità di esposizione dei vessilli stranieri in occasione delle visite ufficiali. È quindi necessario verificare le indicazioni protocollari applicabili, senza dare per scontato che l'arrivo di un'autorità comporti automaticamente la rimozione della bandiera regionale.

Per questo Angioni chiede alla Direzione generale del Brotzu di acquisire indicazioni ufficiali dagli organismi competenti e di valutare anche la possibilità di predisporre un quarto pennone o un diverso allestimento cerimoniale.

«Il rispetto per il Cardinale Parolin e per il Vaticano non è in discussione. Ma il rispetto deve essere reciproco. La bandiera vaticana trovi il suo spazio, senza cancellare quello dei Quattro Mori. Non chiediamo privilegi e non chiediamo di violare le norme: chiediamo semplicemente che la Sardegna venga rappresentata e rispettata», conclude Angioni. «Massimo rispetto per il Cardinale Parolin, massimo rispetto per la Santa Sede e per tutte le istituzioni. Ma altrettanto rispetto per la Sardegna. I Quattro Mori meritano di sventolare anche quando arrivano le più alte autorità. La Sardegna non è ospite a casa propria».

(Unioneonline)