Nessuna traccia biologica riconducibile all'indagato, dalle analisi nessun particolare elemento che possa confermare la tesi dell'incidente stradale e del trasporto del corpo fino al canyon Tuvixeddu e la mancanza delle aggravanti della violenza sessuale che porterebbe, nel caso si procedesse per omicidio volontario, alla prescrizione perché dal fatto sono trascorsi 30 anni.

Sono queste, in estrema sintesi, le motivazioni che hanno spinto il pm di Cagliari Guido Pani a chiedere l'archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti di Enrico Astero, il 55enne indagato per omicidio volontario per la morte di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata priva di vita a Cagliari, nella necropoli di Tuvixeddu, il 5 febbraio 1995, di cui Astero era l'allora fidanzato.

Le motivazioni, secondo quanto riporta l’Ansa, ribadiscono quanto già emerso nel corso dei mesi: per il pubblico ministero il caso deve essere archiviato come incidente (precipitazione dall'alto) o gesto volontario. Gli elementi acquisiti dopo la riapertura del caso non sarebbero tali da consentire una possibile condanna dell'indagato. Ora spetterà al Gip di Cagliari Giorgio Altieri decidere come procedere.

Nella richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Enrico Astero il pm di Cagliari Guido Pani si sofferma anche su un'intercettazione telefonica a parenti di Astero che parlano di un incontro di quest'ultimo con Manuela Murgia il giorno della scomparsa.

«Per noi è fondamentale l'intercettazione nella quale si sostiene che l'indagato il giorno della scomparsa di Manuela fosse con lei, diversamente da quanto dichiarato da lui stesso - sostiene l'avvocata Giulia Lai che rappresenta la famiglia della vittima -. Questa circostanza è ritenuta credibile anche dallo stesso pm che oggi chiede l'archiviazione».

Alla luce della mancanza di tracce biologiche riconducibili all'indagato sui vestiti della ragazzina, questo elemento però non sarebbe stato ritenuto sufficiente dal pm per chiarire le cause e le modalità della morte della 16enne e nemmeno a modificare il quadro nei confronti dell'indagato.