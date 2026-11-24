Dopo il successo riscosso in diverse città italiane, arriva anche nel capoluogo sardo “La verità nelle tracce. Oltre 120 anni di Polizia Scientifica”, l'esposizione itinerante promossa dalla Polizia di Stato che sarà inaugurata nella mattinata del 27 novembre alle ore 11, presso la passeggiata coperta del bastione di Saint Remy a Cagliari. La mostra sarà visitabile, con accesso gratuito, fino all’11, festivi compresi, dalle ore 10 alle ore 17.

La mostra, racconta l’evoluzione della Polizia Scientifica dalle origini, da collocare ai primi del Novecento, fino agli sviluppi recenti. Si tratta di una esposizione di circa 300 metri quadri, suddivisa in 7 ambienti tematici, tra cui “l’impronta digitale”, “il sopralluogo”,” la ricostruzione 3D”, “la video documentazione nei servizi di ordine pubblico”, “l’analisi delle tracce”.

La mostra, accompagnata dalla voce narrante del giornalista Gianluigi Nuzzi, è arricchita da immagini, testi, contenuti video, oggetti esclusivi e racconti di eventi di cronaca, preceduti dalle testimonianze esclusive di chi ha operato sulla scena e di chi ha svolto le indagini forensi.

La Polizia Scientifica di Cagliari si prepara ad accogliere presso la passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy a Cagliari i visitatori, tra i quali gli studenti delle numerose scuole che hanno aderito all’iniziativa, e promuoverà anche per l’anno 2027 l’iniziativa presso le scuole della Provincia.

Al riguardo infatti, nell’ambito dei percorsi di legalità e orientamento, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sardegna, ha partecipato nelle ultime settimane a diversi incontri nelle scuole di Cagliari e del circondario.

In particolare dal 22 ottobre al 12 novembre 2026, i poliziotti della scientifica hanno visitato l’Istituto di Istruzione Superiore M. Giua, sedi di Cagliari e Assemini, l’Istituto Comprensivo Randaccio-Tuveri-Don Milani-Colombo di Cagliari e l’Istituto Comprensivo G. Deledda di San Sperate.

Gli studenti, accompagnati dai docenti, hanno osservato i poliziotti della Scientifica mentre all’interno dei laboratori o dell’aula magna delle scuole, dopo aver collocato il noto nastro bianco e rosso per isolare un’area, hanno messo in sicurezza la cosiddetta “scena del crimine”, per la ricerca delle tracce ritenute utili per individuare l’autore di un reato.

L’attenta osservazione dei luoghi, l’utilizzo degli strumenti a disposizione e la ricerca con le luci forensi hanno permesso di individuare impronte apparentemente nascoste nei vetri delle finestre e nelle pareti.

Con questa iniziativa, che ha coinvolto oltre 300 studenti, il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari ha consentito a numerosi giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di vedere dal vivo una simulazione dell’attività di Polizia sulla scena del crimine.

Gli incontri, organizzati d’intesa con i dirigenti scolastici degli istituti interessati e con i docenti di riferimento, hanno permesso un confronto sul ruolo della scienza nelle indagini, mostrando come le materie studiate sui libri, prevalentemente chimica e biologia ma non solo, trovino applicazione per la ricerca della verità.

La simulazione realistica di un sopralluogo, il “congelamento” di un ambiente per evitare contaminazioni, la documentazione dei luoghi e l’individuazione di impronte latenti hanno suscitato grande entusiasmo negli studenti, che hanno partecipato con interesse, ponendo domande e svolgendo riflessioni.