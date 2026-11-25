L’azienda di trasporti Tour Baire prende posizione dopo l’aggressione subita sabato notte da uno dei suoi conducenti sulla tratta Cagliari-Capoterra. Alla fermata di viale La Playa del capoluogo un uomo avrebbe preteso di salire a bordo prima degli altri passeggeri, alla risposta negativa dell’autista avrebbe poi risposto con minacce e un pugno al volto. È tutto riportato in una denuncia presentata in Questura dalla vittima dell’aggressione, corredata da due testimonianze audio e video, sulla quale ora lavoreranno gli investigatori della polizia.

«Il nostro autista sta bene, ma come azienda siamo scossi da quanto accaduto», fa sapere la compagnia, che ha subito espresso solidarietà al dipendente. L’azienda ha inoltre informato direttamente le Autorità di pubblica sicurezza auspicando un intervento nei confronti del responsabile del gesto.

Allo studio per il futuro c’è il rafforzamento della sicurezza. La società ha avviato un’interlocuzione con la Regione per studiare possibili contromisure. Tra le opzioni sul tavolo spunta anche l’introduzione della vigilanza sui mezzi: «Il servizio di vigilanza, che abbiamo sempre ritenuto non necessario perché consideriamo il nostro un lavoro al servizio della collettività — riconosciuto in quanto tale da tutte le persone civili — è una delle ipotesi che stiamo vagliando», spiega la compagnia.

Nell’immediato Baire assicura il massimo impegno per tutelare sia i lavoratori che i passeggeri: «Nel frattempo faremo il possibile per garantire la sicurezza a bordo. Sabato la civiltà è venuta a mancare. Abbiamo sempre detto che sui nostri pullman non può e non deve salire la violenza: oggi vogliamo dirlo ancora più forte».