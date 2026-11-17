Il famoso rapper Niko Pandetta ("Maresciallo non mi prendi, pistole nella Fendi") lascia il carcere. Il gip di Messina, Nunzio De Salvo, ha disposto con ordinanza del 17 novembre 2026 la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso la comunità “Il Gabbiano ODV” di Tirano, in via Giustizia 27. Il provvedimento è arrivato quattro giorni dopo l’istanza depositata il 13 novembre dal difensore, l’avvocato cagliaritano Riccardo Floris, che aveva chiesto la revoca o, in subordine, una misura meno afflittiva.

Il giudice ha rigettato la linea principale della difesa. Per il gip l’interrogatorio, nel quale Pandetta ha negato gli addebiti, non ha scalfito il quadro probatorio: a sostegno dell’accusa militano tre collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni, scrive il magistrato, si incrociano e si riscontrano a vicenda. Restano dunque fermi i gravi indizi e le esigenze cautelari, e il parere contrario del pm.

Floris ha però ottenuto il risultato che la sua istanza indicava come alternativa. Decisiva la documentazione depositata dalla difesa: in particolare la nota del 13 novembre dell’associazione che gestisce la comunità, che attesta un percorso terapeutico-riabilitativo dall’esito finora positivo. Pandetta vi si trovava già in affidamento in prova per tossicodipendenza e per la diagnosi di disturbo bipolare. Il gip sottolinea inoltre che la partecipazione alle associazioni contestate è circoscritta tra il 29 settembre e il 29 novembre 2023, prima del percorso di recupero.

Le condizioni sono severe: braccialetto elettronico, divieto di allontanarsi senza autorizzazione e di comunicare con chiunque non conviva o non lo assista. Fino all’installazione del dispositivo resteranno i domiciliari semplici.

Dopo l’interrogatorio Floris aveva parlato di accuse “gratuite” di pentiti sconosciuti al suo assistito e prive di riscontri esterni, annunciando anche la valutazione di un riesame. Il suo assistito resta indagato, ma lascia Voghera. La difesa ha chiesto il Riesame e sta aspettando la fissazione dell'udienza per chiedere l'annullamento totale della misura cautelare.

