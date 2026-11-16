La 18esima edizione della Af Motors CagliariRespira, Mezza Maratona Internazionale Città di Cagliari e 17esimo Memorial Delio Serra, si correrà domenica 6 dicembre e, oltre agli agonisti della “21chilometri”, vedrà al via le migliaia di persone che decideranno di optare per le non competitive KaraliStaffetta e SeiKaralis.

La AF Motors CagliariRespira è organizzata dal Cagliari Marathon Club con il patrocinio di Sport e Salute, dell’Amministrazione Comunale di Cagliari, dell’Assessorato allo Sport, Patrimonio e Tributi del Comune di Cagliari, della Presidenza Regione Autonoma della Sardegna, dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, della Città Metropolitana di Cagliari, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, dell’Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari, dell’Ente Parco Molentargius-Saline, del Centro Servizi per le Imprese e sotto l’egida e approvazione tecnica del Coni e del Comitato Regionale Sardo Fidal. Il Gruppo Editoriale L’Unione Sarda sarà media partner della manifestazione.

La SeiKaralis, la 6chilometri non agonistica, è stata oggetto di un restyling che l’ha resa un potente strumento solidale. La grande novità dell’edizione 2026 è la possibilità data dal Cagliari Marathon Club a ogni partecipante di scegliere, al momento dell’iscrizione, a quale delle cinque associazioni (Ail, Airc, Legambiente, Rotary-End Polio Now e Special Olympics) donare 5 dei 15euro della quota di iscrizione alla SeiKaralis. Il fare del bene al prossimo e alla comunità diventa così un’ulteriore e fortissima motivazione, che assieme all’importanza dell’attività fisica e al desiderio di trascorrere una giornata di festa e di condivisione nelle vie del cuore di Cagliari, rende ancora più valida e significativa la scelta di partecipare alla 6chilometri non competitiva. Le iscrizioni alla corsa e camminata solidale SeiKaralis scadranno online alle 23.59 di venerdì 4 dicembre. Si potrà comunque effettuare l’iscrizione alla Fiera di Cagliari, quartier generale della manifestazione, dalle 10 alle 20 di sabato 5 dicembre e dalle 8 alle 9 di domenica 6.

Sabato, ospiti a Sestu del title sponsor Af Motors che ha accolto i presenti con i saluti della Ceo Clementina Fodde, gli organizzatori del Cagliari Marathon Club hanno voluto dedicare un’intera mattinata alla presentazione della nuova SeiKaralis e delle cinque associazioni coinvolte. L’appuntamento è stato anche un momento di riflessione e di divulgazione scientifica grazie a una prima sessione incentrata sul tema “Lo sport come strumento per la prevenzione e il supporto alle cure di alcune patologie”. Un panel a cui hanno preso parte il dirigente medico specialista in Allergologia e Immunologia clinica nella Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari Paolo Serra, il professore ordinario di Patologia generale nell’Università di Cagliari Amedeo Columbano e il medico dello sport e professore associato in Metodi e didattiche delle attività sportive dello stessoAteneo Filippo Tocco. Gli esperti hanno sottolineato, studi alla mano, l’importanza di uno stile di vita corretto e della regolare pratica sportiva per ridurre il rischio di gravi patologie e anche per affrontare al meglio il periodo di remissione e cura e ridurre il rischio di recidiva. Particolare attenzione è stata dedicata all’asma, alle patologie tumorali e al recupero post infortunio/malattia.

La mattinata è proseguita con la presentazione delle cinque associazioni che hanno aderito all’iniziativa benefica, collegata alla SeiKaralis, promossa dal Cagliari Marathon Club. Per l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, presente il presidente della sezione Cagliari-Medio Campidano-Sulcis Iglesiente Renzo Pili, per l’Associazione italiana ricerca sul cancro il vicepresidente del Comitato Sardegna Amedeo Columbano, per Legambiente il presidente di Legambiente Sardegna Marta Battaglia, per Special Olympics l'istruttrice e psicologa del Team Sardegna Chiara Anziani, per il Rotary Cagliari Est il presidente Antonio Maria Corda. Tutti hanno speso parole significative, raccontato gli scopi e i progetti di ciascuna associazione e sottolineato quanto sia gradita, apprezzata e importante l’iniziativa legata alla CagliariRespira.

Nell’ultima parte della giornata, voce ai run club, associazioni nate per avvicinare le persone alla corsa. Realtà anche molto diverse tra loro ma in grado di ottenere eccellenti risultati, come testimoniato dal fondatore di Sportikon Alberto Fenu, dai fondatori di SunCity Manfredi Giovanni Seu e Stefano Meleddu, e dal referente del punto Run Challenge Cagliari Poetto Corrado Melis.

Il presidente del Cagliari Marathon club e responsabile organizzativo della manifestazione

Paolo Serra dichiara: “La CagliariRespira diventa maggiorenne e abbiamo pensato a un restyling della SeiKaralis, corsa e passeggiata di 6km per la quale ogni partecipante, con la quota di iscrizione, potrà scegliere a quale associazione destinare 5euro della stessa, attraverso il Cagliari Marathon club, ad una delle cinque associazioni beneficiarie: il Rotary club Cagliari Est a favore del progetto End Polio Now del Rotary International per la lotta all’eradicazione della polio, l’Ail-Associazione italiana leucemie che promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, l’Airc impegnata nella ricerca in campo oncologico, Special olympics con la sua attività di inclusione di persone con disabilità psicofisica mediante lo sport e Legambiente in prima fila a favore dell’ambiente e contro l’inquinamento. Abbiamo intrapreso questo percorso per dare speranza ai pazienti e all’ambiente e dare, conseguentemente, un’opportunità alla società di risparmiare in termini economici”.

Il direttore dell’organizzazione della CagliariRespira Ivan Onnis sottolinea: “Siamo giunti al 18esimo anno, diventiamo maggiorenni, e abbiamo pensato di trasformare una delle gare, cioè la SeiKaralis, in un evento solidale, per raccogliere fondi per le cinque associazioni che rappresentano al meglio i valori della nostra manifestazione: ovvero l’Airc, l’Ail, Legambiente, Special olympics e Rotary, con il progetto End Polio Now”.

La Ceo di Af Motors, title sponsor della CagliariRespira, Clementina Fodde rilancia: Contiamo molto su questa manifestazione, di cui siamo title sponsor dal 2025 e che ci ha dato grandi soddisfazioni, perché ha un grande respiro sulla città. C’è sempre più interesse e condividiamo tutti i valori positivi che la CagliariRespira promuove da sempre, come l’importanza della prevenzione, dell’attività fisica e degli stili di vita corretti, e l’iniziativa solidale legata alla SeiKaralis, a supporto del volontariato e di chi ha più bisogno, ci trova ancora più vicini: non è un caso se siamo al fianco di questa organizzazione, di cui condividiamo tutti i valori”.

Il vicepresidente del Comitato Sardegna di Airc Amedeo Columbano dichiara: “Uno dei compiti fondamentali dell’Airc, oltre a finanziare la ricerca, è anche comunicare che ogni giorno facciamo tutto ciò che è possibile per combattere il cancro, per far sì che la gente sia a conoscenza dello stile di vita da adottare per prevenire questa terribile malattia e quindi approfittiamo della disponibilità e della gentilezza degli organizzatori della CagliariRespira e della SeiKaralis per informare, ancora una volta, il cittadino”.

Il presidente della sezione Ail di Cagliari-Medio Campidano-Sulcis Iglesiente Renzo Pili spiega: “Per noi è stata una giornata importante, abbiamo conosciuto tante realtà, dal mondo del volontariato a quello medico. Sono stati trattati temi molto importanti e si è sottolineato e dimostrato che lo sport è salute. Come Ail portiamo avanti tanti progetti, tra cui aiutare persone affette da patologie molto importanti che non hanno le possibilità economiche per recarsi in ospedale a effettuare le cure: grazie al nostro intervento gratuito, che li accompagniamo fisicamente, riescono a raggiungere gli ospedali cagliaritani in cui vengono somministrate le terapie”.

L'istruttrice e psicologa del Team Sardegna Special olympics Chiara Anziani sottolinea: “Noi partecipiamo alla CagliariRespira dal 2013 ed è per noi motivo di grande gioia, perché i ragazzi, gli atleti e le proprie famiglie hanno l’opportunità di vivere la città e di sentirsi parte attiva, sono coinvolti in un progetto di inclusione reale, in cui non sono dei semplici invitati ma partecipano attivamente, competono e si sentono parte del processo”.

Il presidente di Legambiente Sardegna Marta Battaglia rilancia: “Stiamo organizzando una grande chiamata nazionale sul tema del clima perché ci sono priorità che riguardano l’ambiente e toccano però la vita di tutti, a cominciare dal cambiamento climatico, e in Sardegna abbiamo avuto l’esempio la scorsa estate. Legambiente è in Sardegna dagli Anni Ottanta e cerchiamo di essere vicini alle tante realtà diverse, concentrandoci sia su problematiche globali sia locali. Nei centri urbani stiamo valutando la sostenibilità delle città e puntando sulle aree verdi. Noi siamo una new entry nel mondo della CagliariRespira e siamo lieti di esserci, speriamo di dare il nostro contributo”.

Il presidente Rotary Cagliari Est Antonio Maria Corda dichiara: “Supportiamo il progetto End Polio Now del Rotary, attivo su scala mondiale dagli Anni Novanta e finalizzato a eradicare completamente la poliomielite, malattia che era ampiamente diffusa in passato. Al momento, il progetto portato avanti anche con la collaborazione di Unicef e Fondazione Bill e Melinda Gates, siamo arrivati al 99,9percento di eradicazione, ma ci manca uno 0,1percento, concentrato nei territori di Pakistan e Afghanistan. Manca un ultimo miglio e speriamo di raggiungere l’obiettivo anche col vostro contributo”.

Il referente del Punto RunChallenge Poetto di Cagliari Corrado Melis ricorda: “Il nostro gruppo è leggermente diverso dai vari running team cagliaritani: sia perché accogliamo persone di ogni età e abilità sia perché facciamo corsa ma anche camminata. In questo senso, la CagliariRespira è un appuntamento perfetto per noi. Per questo, come ogni anno, il RunChallenge ci sarà!”.

Il fondatore di Sportikon Alberto Fenu rilancia: “Sportikon è nata otto anni fa per creare una realtà che desse alle persone la possibilità di muoversi all’aria aperta e di godere del clima eccezionale di Cagliari e dei suoi accoglienti spazi, dal Poetto a Molentargius e al Campo Santoru. Abbiamo scelto di non focalizzarci su un target di età prestabilito ma di creare dei corsi adatti alle diverse esigenze. Un anno e mezzo fa abbiamo aperto anche uno studio per seguire chi avesse difficoltà ad allenarsi all’aria aperta”.

Manfredi Giovanni Seu e Stefano Meleddu del Sun club SunCity chiosano: “Il nostro debutto ufficiale è stato proprio alla CagliariRespira 2025, a febbraio di quest’anno siamo diventati una associazione e adesso siamo pronti per l’edizione 2026. Noi cercheremo di portare al via tutte le zebre (così chiamiamo tutti i runner del nostro gruppo) e invitiamo tutte le persone a partecipare alla CagliariRespira. Noi ci saremo, correremo e ci metteremo del nostro per farvi divertire”.