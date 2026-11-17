La protesta dei residenti della Marina prende forma con una raccolta firme per chiedere lo stop al progetto di apertura di un centro Caritas e dormitorio nei locali della chiesa di San Francesco di Paola, tra via Roma, via Sardegna e via Concezione. Una mobilitazione che coinvolge cittadini e operatori economici del quartiere, preoccupati per le possibili conseguenze dell'iniziativa sulla vivibilità di una delle zone più frequentate e delicate del centro storico cagliaritano. La petizione popolare, promossa ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dello Statuto comunale, chiede all'amministrazione di sospendere l'iter e aprire un confronto con il territorio. Una richiesta sulla quale interviene il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che manifesta la propria contrarietà alla localizzazione della struttura. «Non siamo di fronte a una discussione astratta sul tema della solidarietà, ma a una scelta concreta che riguarda la localizzazione di un servizio e il suo inserimento in un contesto urbano già caratterizzato da criticità», sottolineano i consiglieri di FdI Pierluigi Mannino, Corrado Maxia, Stefania Loi, Alessio Mereu e Ferdinando Secchi.

«Nessuno mette in discussione il dovere di garantire assistenza alle persone in condizioni di fragilità e senza dimora», spiegano i consiglieri di Fratelli d’Italia, «la solidarietà è un valore che va tutelato e sostenuto. Ma proprio perché si tratta di un servizio importante, la sua collocazione deve essere frutto di un'attenta valutazione, di un confronto preventivo con il territorio e di una programmazione capace di considerare tutte le conseguenze».

Al centro delle contestazioni c'è soprattutto la scelta della Marina, quartiere nel quale convivono residenti, famiglie, attività commerciali e una significativa presenza turistica. «Ignorare queste peculiarità, senza un confronto con chi vive e lavora quotidianamente nella zona, sarebbe un errore», evidenzia il gruppo consiliare, che aggiunge: «Non si può chiedere ai cittadini di prendere atto di decisioni già maturate senza averli prima coinvolti. Ai cittadini non bastano rassicurazioni generiche: servono informazioni ufficiali sul progetto, sulle caratteristiche del servizio, sul numero di persone che si intendono ospitare, sulle modalità di gestione, sugli orari, sui presidi di sicurezza e sulle valutazioni effettuate in relazione al contesto circostante».

I consiglieri ribadiscono quindi la necessità di «sospendere l'iter, aprire un confronto trasparente con residenti e operatori economici e valutare una diversa localizzazione della struttura». E concludono con un messaggio netto: «La solidarietà non può diventare una scelta calata dall'alto. Deve essere accompagnata da responsabilità, programmazione e rispetto per le comunità che la accolgono».

Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Corrado Meloni, che ha voluto verificare personalmente le voci circolate negli ultimi giorni sulla possibile apertura di un dormitorio e di una mensa nei locali dei Frati Minimi, alle spalle della chiesa di San Francesco in via Roma.

Meloni riferisce di aver contattato telefonicamente don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana di Cagliari. «Ho voluto verificare personalmente le lamentele ricevute. Stamattina ho parlato telefonicamente con don Marco Lai, che ha smentito in maniera inequivocabile questa notizia», dichiara il consigliere regionale. Meloni aggiunge inoltre che «non risulterebbe alcun atto o comunicazione ufficiale che indichi che i Frati Minimi stiano per lasciare quei locali».