Non solo corso Vittorio Emanuele II a via Garibaldi. Il Comune affida all’architetto Sandro Sergi lo studio per portare sistemare nuovi dehors e strutture ombreggianti per rendere più accoglienti e vivibili in piazza del Carmine, piazza Matteotti e viale Trieste, questi ultimi spazi urbani di recente riqualificazione.

L’incarico, comporta una spesa complessiva di quasi 25 mila euro. L’obiettivo è garantire maggiore comfort negli spazi all’aperto, tenendo conto delle condizioni climatiche delle diverse stagioni. Il lavoro dovrà essere completato entro 30 giorni dalla comunicazione dell’affidamento.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di adattamento del centro cittadino alle temperature elevate. Tra le soluzioni allo studio figurano anche vele ombreggianti in tessuto, leggere e rimovibili, per il corso Vittorio Emanuele II e via Garibaldi, con l’obiettivo di proteggere dal sole le strade commerciali e pedonali. Per via Garibaldi è stato inoltre previsto un progetto più articolato, che comprende pavimentazioni ad alta riflettanza, nuove ombreggiature naturali e sistemi di nebulizzazione dell’acqua, per contrastare il fenomeno delle isole di calore urbane.