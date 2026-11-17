Spazi ristretti e, purtr oppo, spesso tante salme nelle camere mortuarie del Policlinico Duilio Casula. Per questo l’Aou ha inviato un vademecum alle agenzie funebri, attraverso le associazioni di categoria. Regole che servono per evitare il sovraffollamento e possibili rischi per la salute dei parenti dei defunti.

Ogni intervento all'interno delle camere mortuarie e sulle salme (ad esempio vestizione, consegna o posizionamento di fiori, uscita del feretro) deve essere preventivamente concordato e autorizzato dall'ufficio dei necrofori.

«Considerato l'esiguo spazio dei locali, trattandosi di piccole camere doppie, e al fine di superare le criticità legate al frequente sovrannumero di feretri rispetto agli ambienti e alle lettighe disponibili», si legge, «la struttura richiede il rigoroso rispetto» di una serie di disposizioni.

Tra queste: divieti di allestimenti non autorizzati, come «tappeti di ogni genere e forma; candelabri a batteria; tavolini per ricordini e registro firme;

Fondali e pannelli decorativi, comprese croci o similari; reggi bara privi di ruote; piante e fiori oltre il limite consentito».

È ammesso esclusivamente un solo mazzo di fiori per ciascun feretro: «La limitazione», viene spiegato, «è necessaria in considerazione degli spazi ristretti e per prevenire eventuali reazioni allergiche».

Ci sono poi obblighi operativi e sulle tempistiche: « La salma deve essere vestita e incassata solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del personale» e «la procedura» di incassamento «è tassativa e immediata dopo l'avvenuta autorizzazione, a causa del numero limitato di barelle disponibili». La chiusura della bara deve avvenire entro 30 ore dal decesso. Rigide anche le regole imposte per la gestione dei rifiuti.

(Unioneonline/E.Fr.)