«Un anno e otto mesi di reclusione e 8.000 euro di multa, il tutto con il beneficio della sospensione condizionale della pena. È questo l'esito del patteggiamento per l'uomo incastrato dalle fototrappole del Corpo Forestale mentre torturava e massacrava dei cani all'interno del Parco di Molentargius a Cagliari».

Lo segnala la LAV – Lega Anti Vivisezione - in una nota, a proposito dell’uomo finito sotto accusa lo scorso gennaio per crudeltà sugli animali, sottolineando che «la definizione del procedimento attraverso il patteggiamento rappresenta un risultato significativo sul piano dell'accertamento giudiziario delle responsabilità e delle conseguenze penali. L'imputato, infatti, avrebbe potuto valutare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, istituto che, in caso di esito positivo, avrebbe potuto portare all'estinzione del reato. La scelta del patteggiamento ha invece comportato l'applicazione di una pena, seppure sospesa».

«Accettare un patteggiamento per il reato di maltrattamento e uccisione è di fatto un'ammissione di colpa. Tuttavia, riteniamo che si tratti di una risposta lieve che non rende giustizia agli animali uccisi. Quei cani sono stati uccisi e il loro aggressore non sconterà nemmeno un giorno di reclusione. Continueremo a denunciare i maltrattamenti sugli animali perché sono un crimine che merita una risposta adeguata», afferma Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari di LAV.

«Ringraziamo il Corpo Forestale e la Procura per il lavoro investigativo svolto, che ha consentito di individuare il responsabile e arrivare a una condanna. Allo stesso tempo, riteniamo necessario continuare a lavorare affinché la gravità di questi crimini trovi un riscontro adeguato anche sul piano sanzionatorio», ha aggiunto Ferrari. «Chi dimostra crudeltà verso gli animali – conclude il presidente LAV - rappresenta un pericolo concreto per l'intera collettività. Il riconoscimento della responsabilità penale costituisce un risultato importante, ma la tutela degli animali deve poter contare su sanzioni effettive, proporzionate alla gravità dei fatti e capaci di svolgere una concreta funzione deterrente».