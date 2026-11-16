Momenti di apprensione nel pomeriggio a Villanova tra via Ozieri e piazza San Domenico, dove una bambina è rimasta chiusa all’interno di un’auto parcheggiata in modo irregolare. La madre aveva lasciato le chiavi nell’abitacolo e non è più riuscita ad aprire il veicolo. Per liberare la piccola è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

L’auto ha impedito il transito di un autobus della linea 7 del Ctm, rimasto bloccato dalle 16.10 alle 16.54. L’episodio ha provocato lunghe code e pesanti rallentamenti al traffico in tutto il rione. L’azienda di trasporto ha annunciato che presenterà un esposto per quanto accaduto.