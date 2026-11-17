Fino a pochi giorni fa, quel che restava della targa dedicata alle vittime della strada, nella piazza omonima tra via Lione e via dei Vittorini, a Genneruxi, era sparso in terra. Dei ragazzini che fino a poco tempo fa si incontravano nella piazza, l’avevano presa a sassate, riducendola in mille pezzi. Il Comune l’ha fatta ricostruire e l’ha riposizionata. Domenica mattina, in occasione della “Giornata mondiale delle vittime della strada”, c’è stata una cerimonia dove è stata inoltre ricollocata una bici bianca (anche questa precedentemente vandalizzata), per ribadire l’importanza della sicurezza stradale.

L’iniziativa è stata organizzata da Fiab Cagliari in collaborazione con l’Associazione Familiari e Vittime della Strada (AFVS) e con la partecipazione del referente per la mobilità della Città Metropolitana, Omar Zaher, padre di Najibe, la giovane morta nel terribile incidente stradale del 10 settembre 2023 in viale Marconi insieme ad altri tre suoi amici. Secondo l’ultimo rapporto Aci-Istat, nel 2025 ci sono stati 2.868 morti, tra automobilisti, motociclisti, pedoni, ciclisti e persone in monopattino e 237.822 feriti. L’Italia è al ventesimo posto in Europa.

«Di fronte a questi dati, Fiab Cagliari sostiene l’allarme lanciato a livello nazionale da Fiab Italia e dalla rete Rime (Rete Italiana Mobilità Equa) sul nuovo Codice della Strada, che dà priorità al traffico delle auto, scaricando la responsabilità della sicurezza sugli utenti più fragili», dice Virgilio Scanu, presidente di Fiab Cagliari. Gli organizzatori ringraziano il Comune per aver sistemato in tempo la targa per la cerimonia, ma Scanu aggiunge, con una punta di amarezza: «Visto l’aumento dei morti anche in Sardegna, ci saremmo aspettati la presenza dell’amministrazione comunale alla commemorazione, che abbiamo invitato tramite pec». All’evento erano presenti, tra gli altri, Kevin Legge, attivista che si batte per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, e il ramo cagliaritano dell’AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada, la cui referente locale, Cristina Podda, ha ricordato come dietro a ogni numero delle statistiche sugli incidenti stradali ci sia «un nome, un volto, una storia interrotta troppo presto. Ma ricordare non basta. Onorare davvero la memoria delle vittime significa trasformare il lutto in responsabilità collettiva. La strada non è una pista dove correre».