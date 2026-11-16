Aviaria, 71 anatre abbattute a Monte Urpinu: «Necessario per proteggere Santa Gilla e Molentargius»

«Le analisi di laboratorio effettuate sui volatili rinvenuti morti hanno evidenziato la presenza di un virus altamente patogeno, caratterizzato da un'elevata capacità di diffusione. Gli animali infetti eliminano grandi quantità di virus attraverso le secrezioni respiratorie e le feci, determinando una contaminazione dell'ambiente che può favorire la trasmissione dell'infezione ad altri animali e, soprattutto, all'avifauna selvatica presente nelle vicine aree umide di Santa Gilla e Molentargius, ecosistemi di straordinario valore naturalistico riconosciuti a livello internazionale».

Lo spiega all’Ansa Bianca Falchi, dirigente veterinaria responsabilità del Servizio Sanità Animale della Asl di Cagliari in merito al focolaio di influenza aviaria a Monte Urpinu. «L'obiettivo dell'intervento non è l'abbattimento degli animali in quanto tale, ma l'interruzione della catena di trasmissione del virus, evitando che il focolaio possa estendersi con conseguenze sanitarie ed ecologiche molto più gravi - precisa - Secondo le evidenze scientifiche attualmente disponibili e le disposizioni dell'Unione Europea, l'eliminazione degli animali detenuti esposti al virus rappresenta l'unica misura efficace per eradicare rapidamente l'infezione».

«Le norme europee (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitariche e norme correlate) disciplinano questa malattia non attribuiscono all'Autorità sanitaria alcuna discrezionalità nel sostituire tali misure con il solo monitoraggio clinico o con campionamenti ripetuti. Le deroghe previste riguardano esclusivamente casi eccezionali, tassativamente individuati dalla normativa, che non ricorrono nella situazione del parco di Monte Urpinu», continua la dottoressa Falchi, «È importante sottolineare che le misure di abbattimento hanno riguardato esclusivamente i volatili presenti nelle voliere del parco e non interesseranno gli uccelli selvatici liberi che frequentano l'area. L'indagine epidemiologica condotta dal Servizio Veterinario indica infatti che il virus sia stato verosimilmente introdotto proprio da anatidi selvatici migratori, entrati in contatto con gli animali allevati».

(Unioneonline)