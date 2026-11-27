L’aggressione a un autista di un pullman della società Tour Baire, avvenuta sabato a mezzanotte sulla tratta Cagliari-Capoterra, fa esplodere il problema della sicurezza a bordo degli autobus durante le corse serali. E la compagnia di trasporti è costretta ad anticipare di due ore l’ultima corsa, dalle 23 e 30 alle 21 e 30, di fatto tagliando il servizio notturno.

Da domani sarà così: «È una decisione condivisa con la Regione a cui abbiamo sottoposto il caso, ma che prendiamo a malincuore. La priorità nell’immediato – rende noto la compagnia - è di garantire la sicurezza degli autisti e di chi sale a bordo perché non possiamo accettare che qualcuno usi violenza fisica o verbale a bordo dei nostri pullman rendendo difficoltosa o pericolosa per chi viaggia e per chi lavora quella corsa».

Quello avvenuto sabato, quando un passeggero avrebbe insultato e poi sferrato un pugno in faccia all’autista che gli aveva detto di attendere il turno prima di salire sull’autobus, sarebbe l’episodio più eclatante di una lunga serie: «Già in passato ci eravamo appellati al buonsenso delle persone per condannare, insieme e all’unanimità, gesti ed espressioni violente che avevano interessato sempre quella corsa notturna».

È una sconfitta toglierla? «Per noi come azienda sicuramente. Ma dopo l’ennesimo atto incivile, quello di sabato, siamo ancora più convinti che nulla valga più della sicurezza di ogni singola persona che sale sul pullman, da sola o in compagnia, donna o uomo, giovane o anziano, passeggero o autista».