Nessun elemento concreto sull'ipotesi di una violenza sessuale, né di un investimento stradale volontario e del successivo trascinamento sino al canyon di Tuvixeddu, dove poi venne rinvenuto il corpo di Manuela Murgia (all'anagrafe Emanuela), la 16enne trovata morta il 5 febbraio 1995. Per il procuratore aggiunto Guido Pani, che da oltre trent'anni conduce l'inchiesta sulla morte della ragazza, la ricostruzione fatta dopo l'autopsia dai medici legali Giuseppe Santa Cruz e Francesco Paribello resta ancora la più convincente. La ragazza sarebbe morta lì dov'è stata trovata per gli effetti di una precipitazione, non si sa se accidentale o per un gesto volontario. Gli elementi raccolti contro l'ex fidanzato Enrico Astero, nella terza riapertura delle indagini, non permettono una ragionevole previsione di condanna per omicidio volontario aggravato, visto che nessun elemento certo conferma la tesi dell'omicidio. Per questo, completati gli accertamenti, il pm ha chiesto al gip Giorgio Altieri l'archiviazione.